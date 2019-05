Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a avut astazi convorbiri cu ministrul Afacerilor Externe din Republica Macedonia de Nord, Nikola Dimitrov, aflat in prima sa vizita oficiala in Romania. In...

- Anul aceasta se va da semnalul consolidarii constructiei europene, a afirmat, joi, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, intr-un mesaj de Ziua Europei. "9 mai 2019 este o zi cu totul speciala pentru Europa si pentru Romania. Acum 69 de ani, ministrul francez de externe, Robert Schuman,…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene George Ciamba a sustinut marti, la la Luxemburg, ca printre obiectivele Presedintiei romane a Consiliului UE se numara necesitatea unei comunicari mai eficiente despre rezultatele si progresele obtinute in cadrul Parteneriatului Estic, precum si inceperea…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat, marti, ca este necesara "o revigorare a proiectului integrarii europene", intr-un moment in care UE se confrunta cu "o serie de dificultati", scrie Agerpres. El a vorbit in incheierea Conferintei interparlamentare privind…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a avut, vineri, o serie de intrevederi bilaterale cu Emilia Kraleva - vice-ministru al afacerilor externe al Republicii Bulgaria si cu Denitsa Zheleva - consilier pentru politica externa al premierului Bulgariei, in marja celei de-a cincea…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a reprezentat, marti, Consiliul Uniunii Europene la dezbaterea cu privire la implementarea bugetului UE pentru anul financiar 2017, in contextul procedurii de descarcare bugetara prevazuta de Tratatul privind functionarea Uniunii Europene. El…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, sustine, dupa ce Camera Comunelor a aprobat solicitarea amanarii Brexit, ca discutiile continua, mentionand ca se asteapta sa vada cum se cristalizeaza voința politica de la Londra”. ”Discuțiile continua. Noi suntem in așteptare, sa…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat, marti seara, ca sansele unui Brexit fara acord sunt tot mai crescute si trebuie evaluate optiunile ramase pe masa. “Am vazut rezultatele din parlamentul britanic. Nu este o veste deloc buna. Cu parere de rau trebuie sa spun ca in…