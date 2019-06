Stiri pe aceeasi tema

- Bucuresti, 14 iun /Agerpres/ - Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, prezideaza vineri ultima reuniune a Consiliului pentru Afaceri Economice si Financiare (ECOFIN) pe perioada Presedintiei romane a Consiliului UE, ce va avea loc la Luxemburg. Pe agenda ultimei reuniuni din mandatul Presedintiei…

- Pe agenda ultimei reuniuni din mandatul Presedintiei romane a Consiliului UE figureaza teme precum Uniunea Bancara, Semestrul European, Pactul de Stabilitate si Crestere, comunicarea Comisiei Europene "O planeta curata pentru toti", planul de actiune privind creditele neperformante (NPL), reuniunea…

- Romania are nevoie de programe dedicate, inclusiv de politici fiscale, pentru a atrage forta de munca din celelalte state membre si din afara spatiului european, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort remis AGERPRES,…

- Romania are nevoie de programe dedicate, inclusiv de politici fiscale, pentru a atrage forta de munca din celelalte state membre si din afara spatiului european, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort remis AGERPRES,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, va prezida vineri ultima reuniune a Consiliului pentru Afaceri Economice si Financiare (ECOFIN) pe perioada Presedintiei romane a Consiliului UE, ce va avea loc la Lu...

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, va prezida vineri ultima reuniune a Consiliului pentru Afaceri Economice si Financiare (ECOFIN) pe perioada Presedintiei romane a Consiliului UE, ce va avea loc la Luxemburg, si reuniunea anuala a guvernatorilor BEI. Pe agenda ultimei reuniuni din mandatul…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, prezideaza vineri lucrarile Consiliului UE pentru Afaceri Economice si Financiare (ECOFIN), informeaza un comunicat al ministerului de resort, remis AGERPRES. Pe agenda reuniunii figureaza subiecte precum Directiva privind structurile accizelor la alcool…

- Romania nu este nici singura, nici izolata in Europa, in ciuda entuziasmului cu care intreaga opozitie, in frunte cu insusi presedintele tarii, vorbeau despre esecul iminent al Presedintiei la Consiliul Uniunii Europene, a declarat, luni, in Plenul Senatului, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.…