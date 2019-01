Stiri pe aceeasi tema

- ALDE, partenerul de guvernare al PSD, il critica dur pe presedintele Klaus Iohannis, dupa anuntul de vineri, ca refuza numirea in functie a ministrilor Lia Olguta Vasilescu, la Dezvoltare Regionala si Mircea Draghici, la Transporturi. "Președintele Iohannis iși continua campania de dezbinare a societații.…

- "Tot in sedinta de Guvern de astazi au fost luate mai multe masuri pentru sprijinirea sectorului agricol. Pe de o parte, este vorba de suplimentarea sumelor necesare pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, este vorba de o suplimentare cu aproximativ 67 de milioane de lei, mai…

- Ministrii cabinetului Dancila au primit stafeta de la omologii lor austrieci pentru presedintia Consiliului Uniunii Europene.Aflat la Bruxelles, Guvernul a facut astazi cel mai important pas pentru preluarea mandatului de la 1 ianuarie 2019. Asta in timp ce Jean Claude Juncker i a laudat pe membrii…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, studiul de fundamentare pentru clinica multifunctionala "Dr. Calistrat Grozovici", a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de Guvern de astazi a fost propus spre discutare si adoptare un proiect de hotarare de Guvern…

- Premierul Finlandei, Juha Sipila, a afirmat, intr-un interviu aparut la radioul public de la Helsinki, ca tara sa ar putea prelua președinția Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2019, in loc de 1 iulie, daca acest lucru va fi necesar și daca va primi o solicitare in acest sens din partea Romaniei. Juha…

- In cadrul vizitei pe care o efectueaza in Emiratele Arabe Unite, prim-ministrul Viorica Dancila a avut joi, 18 octombrie, o intrevedere cu Noura Khalifa Al Suwaidi, directorul Uniunii generale a femeilor din Emiratele Arabe Unite, organizație de stat inființata in 1975, sub președinția Seica Fatima…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat miercuri, ca Executivul a decis ca termenul de eliberare a pasapoartelor simple electronice, in cazul cererilor depuse in tara, sa fie redus de la 30 la 15 zile lucratoare. "La propunerea MAI a fost adoptata o hotarare de Guvern ce…