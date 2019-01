Stiri pe aceeasi tema

- Președinția Romaniei la Consiliul Uniunii Europene este „o sarcina complexa, care va necesita un cumul de eforturi publice intre toate instituțiile relevante ale statului implicate in acest proces și care, in final, va trebui sa poziționeze Romania in centrul proiectului european”, spune, intr-un comunicat…

- "Intampinam preluarea de catre Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene prin emiterea unui timbru dedicat acestui eveniment important privind contributia tarii noastre la evolutia proiectului european. Timbrul este simbol de țara și instrument de comunicare care te invita in lumea cunoașterii,…

- România exercita, începând de astazi, primul sau mandat la Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, pe fundalul unei agende europene marcate de evolutii politice si dosare cu un impact decisiv asupra viitorului Uniunii, dar si în conditiile unui climat politic…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, au dat publicitatii sambata o declaratie comuna, in care se arata ca exercitarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene nu reprezinta un instrument de lupta politica…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti seara, ca nu crede ca premierul Viorica Dancila ii va refuza prezenta la sedintele Executivului, daca merge sa discute "chestiuni care tin de Romania, care tin de Guvern". "Da, o sa merg. Vedeti ca doamna prim-ministru la trei sau patru discursuri publice…

- „Reducerea eroziunii costiere Faza a II - a (2014-2020)', finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM). 'Ma bucur sa participam astazi la o noua semnare a proiectelor finantate din fonduri europene, din cel putin doua motive. In primul rand, este confirmarea faptului ca avem proiecte…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi o intrevedere cu Sultan Ahmed Bin Sulayem, președintele Dubai Ports, Vami și Zona Libera și președintele Autoritații Maritime a orașului Dubai, in cadrul vizitei de lucru pe care oficialul roman o efectueaza in Emiratele Arabe Unite. Premierul roman a subliniat…

- Cooperarea dintre Romania si Republica Turcia se situeaza la un nivel foarte ridicat, fiind caracterizata de incredere, de sustinere reciproca, bazata pe interese si valori comune, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila in cadrul declaratiilor comune sustinute la Ankara alaturi de presedintele…