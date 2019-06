Stiri pe aceeasi tema

- 'Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene a fost strans legata de valorile fundamentale europene, de coeziune, inclusiv in sensul acceptarii si promovarii acestor valori in cadrul unei Uniuni in permanenta schimbare. Am vorbit despre valori fundamentale - unitate, toleranta, intelegere,…

- Ce a vorbit premierul Dancila cu Sanctitatea Sa Papa Francisc. Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 31 mai, o audiența privata cu Sanctitatea Sa Papa Francisc, aflat intr-o vizita de stat și o calatorie apostolica in Romania, transmit reprezentanții Guvernului. Șeful Executivului a mulțumit…

- Viorica Dancila a declarat vineri, referindu-se la participarea la summitul UE de la Sibiu, din 9 mai, ca nu a fost invitata inca, intrebandu-se cum putem vorbi noi de unitate cand premierul Romaniei, care detine presedintia rotativa, nu este prezent pentru a vorbi despre realizarile presedintiei…

- Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene ia in calcul inclusiv scenariul anularii ideii de Brexit in urma unui al doilea referendum care ar putea fi organizat pe aceasta tema, a declarat vineri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la finalul primei zile a reuniunii informale a ministrilor…

- Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene a inchis, la jumatatea mandatului, 80 de dosare, iar acest lucru arata "seriozitatea cu care Romania trateaza chestiunile europene", a afirmat, luni,...

- "Presedintele Camerei Deputatilor din Parlamentul Romaniei m-a rugat sa va transmit ca va promova in Parlament, in perioada imediat urmatoare, trei legi deosebit de importante pentru comunitatea evreiasca din tara mea si din lume. Prima se refera la acordarea de drept a cetateniei romane tuturor…

- Presedintia romana a Consiliului UE ”are rezultate foarte bune pana acum” Presedintia româna a Consiliului Uniunii Europene are, pâna acum, rezultate foarte bune în ceea ce priveste finalizarea unor dosare din domenii precum cel social, digital sau al transporturilor, a aratat,…