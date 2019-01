Mesajele antieuropene nu-si gasesc raspuns in randul populatiei daca Bruxelles-ul da raspunsuri adecvate provocarilor cu care se confrunta Uniunea Europeana, a declarat vineri premierul Viorica Dancila, intr-o conferinta de presa comuna cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. "Eu consider ca mesajele antieuropene nu-si gasesc raspuns in randul populatiei daca institutiile europene, daca Bruxelles-ul da raspunsuri adecvate provocarilor cu care ne confruntam. De aceea vrem ca, alaturi de Comisie, alaturi de Consiliu, sa dam raspunsuri cat mai apropiate de cetateni, astfel incat sa…