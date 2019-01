Premierul Viorica Dancila a declarat marti, la Strasbourg, ca este important ca orice criterii legate de utilizarea fondurilor europene sa fie clare, transparente si in interesul beneficiarului direct. Dancila a raspuns astfel intrebata daca avansarea negocierilor in privinta cadrului financiar multianual reprezinta o prioritate pentru Romania si ce pozitie va avea tara noastra, care detine Presedintia Consiliului UE, fata de propunerea de inghetare a platilor catre statele care nu respecta statul de drept sau il pun in pericol. "In acest moment aceste aspecte sunt in curs de negociere in cadrul…