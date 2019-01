Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat marți, la Strasbourg, intr-o conferința de presa comuna cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, ca nu se poate vorbi despre activarea Articolului 7 impotriva Romaniei.In cazul in care ar fi activat Articolul 7 din Tratatul Uniunii Europene…

- Premierul Viorica Dancila prezinta astazi in plenul Parlamentului European, la Strasbourg, prioritatile presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. După prezentarea din plenul PE, care va avea loc la ora locală 15.00, Viorica Dăncilă şi preşedintele Parlamentului…

- Premierul va prezenta prioritatile presedintiei Romaniei la Consiliul UE Alocutiunea premierului Viorica Dancila la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Arhiva Foto: Dan Preda. Corespondenta din Strasbourg - Reporter: Andrei Serban Realizator: Premierul Viorica Dancila…

- Premierul Viorica Dancila i-a criticat, sambata, pe europarlamentarii care au sustinut adoptarea unei rezolutii a Parlamentului European privind statul de drept din Romania. Ea a spus ca inainte erau doar Monica Macovei si Cristian Preda, dar acum au fost mai multi cu aceasta atitudine.

- Rezolutia privind statul de drept in Romania, adoptata saptamana trecuta de Parlamentul European la Strasbourg, nu este impotriva Romaniei sau romanilor, a declarat miercuri presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, in dezbaterea 'Tinerii in dialog cu Parlamentul European', gazduita…

- In Romania "sunt probleme cu reformele din justitie" Vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Foto: euranetplus-inside.eu. Evaluarea anuala privind MCV a fost prezentata la Strasbourg, în plenul Parlamentului European, de prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.…

- Parlamentul European a adoptat rezolutia nelegislativa privind statul de drept in Romania, prin care se declara “profund preocupat de revizuirea legislatiei judiciare si penale” din tara noastra. Potrivit Agerpres, documentul a fost adoptat cu 473 voturi pentru, 151 de voturi impotriva si 40 de abtineri.…

- Eurodeputatul german Elmar Brok (PPE), cel mai vechi membru al Parlamentului European, a solicitat luni, activarea articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene impotriva Romaniei, in conditiile in care marti are loc votul legislativului european pe o rezolutie privind statul de drept din Romania, iar…