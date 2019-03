Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor a lansat in 2017 proiecte de trei miliarde de euro iar anul acesta ne propunem sa lansam proiecte cel putin de o valoare similara similara si veti vedea in acest sens o mobilizare exemplara, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, intr-o conferinta de…

- Asociatiile de infrastructura si de mediu sustin ca un proiect de ordonanta de urgenta pe care l-a initiat Ministerul Transporturilor - sub pretextul ca ar incerca sa accelereze constructia de autostrazi - risca sa distruga arii naturale protejate si chiar sa lase Romania fara bani europeni pentru drumuri.…

- Ministri si secretari de stat din domeniul transporturilor din statele membre ale Uniunii Europene vor participa, in perioada 26-27 martie, la Reuniunea Informala a Ministrilor Transporturilor, organizata la Bucuresti, in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene.…

- Ministri si secretari de stat din domeniul transporturilor din statele membre ale Uniunii Europene vor participa, in perioada 26-27 martie, la Reuniunea Informala a Ministrilor Transporturilor, organizata la Bucuresti, in contextul exercitarii catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat astazi, 17 martie, la Palatul Victoria, la ceremonia de semnare a Memorandumului de Ințelegere intre compania guvernamentala DP WORLD și Ministerul Transporturilor din Romania, in contextul vizitei la București a E.S. Sultan Ahmed Bin Sulayem, președintele…

- Prim ministrul Viorica Dancila a participat astazi, 17 martie, la Palatul Victoria, la ceremonia de semnare a Memorandumului de Intelegere intre compania guvernamentala DP WORLD si Ministerul Transporturilor din Romania, in contextul vizitei la Bucuresti a E.S. Sultan Ahmed Bin Sulayem, presedintele…

- Președintele PSD Neamț, Ionel Arsene, a declarat marți, la finalul CEx al partidului, ca decizia de a veni la organizația social-democrata din Neamț i-a aparținut lui Razvan Cuc, propus de PSD pentru Ministerul Transporturilor.Vezi și: Infrangere SURPRIZA pentru Romania la CEDO: Doi preoti…

- "Romania, in momentul de fata, are cel mai incompetent guvern de dupa Revolutie. Acest guvern este praf in principalele domenii de dezvoltare si functionare ale Romaniei. Cele doua ministere la care se incapataneaza domnul Dragnea sa propuna niste persoane care nu au alte calitati decat obedienta…