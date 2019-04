Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a prezidat, marti, la Luxemburg, o noua reuniune a Consiliului Afaceri Generale art. 50, organizata sub egida Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, context in care a abordat mai multe scenarii legate de Brexit. Potrivit…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a avut, vineri, o serie de intrevederi bilaterale cu Emilia Kraleva - vice-ministru al afacerilor externe al Republicii Bulgaria si cu Denitsa Zheleva - consilier pentru politica externa al premierului Bulgariei, in marja celei de-a cincea…

- Ministrul afacerilor europene, George Ciamba, va prezida, marti, la Bruxelles, doua reuniuni ale Consiliului Afaceri Generale (CAG), pe ale caror agende se vor afla discutii privind Brexit, Cadrul Financiar Multianual sau Consiliul European de primavara (21 - 22 martie 2019), informeaza Ministerul Afacerilor…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a organizat vineri, la Bucuresti, un pranz de lucru cu partenerii din Balcanii de Vest si Turcia, din discutii reiesind sprijinul pentru mentinerea regiunii Balcanilor de Vest pe agenda de prioritati a UE in timpul mandatului Presedintiei romane a Consiliului…

- Parteneriatul Estic si criza din Venezuela s-au numarat printre temele reuniunii informale a ministrilor de Externe din statele UE (Gymnich), ce a avut loc la Bucuresti, joi si vineri, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Reuniunea a debutat cu discutii…

- "Romania are multe de oferit in vederea reconfigurarii cu succes a schimbarii in Europa, fiindca s-a transformat spectaculos, la randul sau, in ultimele decenii. Sub aspectul politicii de securitate, a devenit o ancora de stabilitate in flancul de sud-est al NATO si UE. Sub aspect politic, a devenit…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a participat, la data de 16 ianuarie 2019, la o serie de momente oficiale in cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European de la Strasbourg, subsumate exercitarii de catre Romania a responsabilitatilor de Presedintie a Consiliului UE.In prima…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat, marți seara, pentru MEDIAFAX, ca regreta votul din Camera Comunelor, dar ca acesta era previzibil, singurul element de noutate fiind ”un scor mult mai prost decat așteptarile”. El a mai spus ca nu trebuie creata ”o spaima”.”Regretam…