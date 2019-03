Presedintia romana a Consiliului UE a reusit sa convinga atat statele membre, cat si Parlamentul si Comisia Europeana ca este nevoie de carti de identitate uniforme si cu masuri de securitate suplimentare, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.



"Cartile de identitate vor trebui produse in format uniform de tip card de credit si vor avea o fotografie si doua amprente digitale ale titularului, stocate in format digital, pe un cip. Toate aceste elemente sunt necesare in conditiile in care cartile de identitate sunt folosite si pentru trecerea frontierei", a spus…