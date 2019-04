Stiri pe aceeasi tema

- Peste 17 milioane de cetateni ai Uniunii Europene locuiau sau lucrau intr-un alt stat membru decat cel al nationalitatii lor, pana in 2017, cifrele actuale fiind duble fata de un deceniu in urma, a afirmat ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, adaugand ca este nevoie de o actiune administrativa…

- Un numar de 90.000 de copii din Romania au ambii parinti plecati la munca in afara tarii, dar autoritatile incearca sa gaseasca solutii pentru intoarcerea lor, a afirmat, miercuri, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai. "La nivel de tara avem 90.000 de astfel de copii inregistrati…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Reprezentanta UNICEF in Romania organizeaza miercuri conferinta 'Promovarea consultarii si participarii copiilor, o prioritate a Romaniei in cadrul Presedintiei Consiliul Uniunii Europene'. La evenimentul care are loc la sediul Ministerului Muncii si…

- Una dintre prioritatile Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene este dezvoltarea dimensiunii sociale a UE, prin punerea in aplicare a pilonului european al drepturilor sociale, a afirmat, luni, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, la deschiderea Reuniunii Informale a Comitetului…

- Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) informeaza cu privire la retragerea de pe piata a medicamentelor EURESPAL 80 mg comprimate cu eliberare prelungita si EURESPAL 2 mg/ml sirop. Autoritatea de reglementare si control al medicamentului din Franta a declansat o procedura…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, in cadrul conferintei comune cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, faptul ca Romania sustine consolidarea Aliantei si ca vrea ca NATO sa-si intareasca postura de descurajare a Rusiei.

- "Eforturile sustinute ale Romaniei pe aceasta tema, din ultimele luni, au avut, iata, efect. Salutam decizia rapida a Comisiei Europene, care a demonstrat ca isi respecta rolul de gardian al Tratatelor europene. Romania sustine principiul la munca egala - beneficii egale si reitereaza faptul ca pe…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut astazi, 16 ianuarie 2019, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe si expatriatilor al Regatului Hasemit al Iordaniei, Ayman Safadi, aflat in vizita la Bucuresti. Vizita a constituit un prilej pentru trecerea in revista a stadiului relatiilor…