- Pensiile aferente lunii aprilie vor incepe sa fie platite de luni, iar pentru pensionarii care au lucrat in grupele I si II de munca majorarea va fi spectaculoasa, a declarat, duminica, ministrul Muncii, Marius Budai, citat de Agerpres. El a dat asigurari ca toate pensiile vor fi platite pana la…

- Conform unei statistici privind migrația, Romania se afla, anul trecut, pe locul II in lume in ceea ce privește migrația. Era devansata doar de Siria, unde razboiul a trimis in exil peste 3 milioane de oameni. La noi exilul a fost determinat de un trai mai bun, bazar pe un caștig mult mai mare decat…

- Un numar de 90.000 de copii din Romania au ambii parinti plecati la munca in afara tarii, dar autoritatile incearca sa gaseasca solutii pentru intoarcerea lor, a afirmat, miercuri, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai. "La nivel de tara avem 90.000 de astfel de copii inregistrati…

- Guvernul a aprobat, un contingent de 20.000 de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in 2019, in crestere cu 5.000 fata de anul trecut, informeaza un comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS). "Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, proiectul de Hotarare privind stabilirea…

- Vești proaste pentru pensionari la inceput de an! Chiar daca odata cu trecerea sarbatorilor, buzunarele romanilor sunt goale, iar ale pensionarilor cu atat mai mult, aceasta perioada aglomerata de la inceput de an, a decalat programul poștașilor, dar și plata pensiilor acordate prin intermediul Poștei…