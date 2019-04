Stiri pe aceeasi tema

- Romania este pe un loc fruntas in Uniunea Europeana in ceea ce priveste egalitatea de sanse intre femei si barbati, cu o diferenta de remunerare de 3,5%, in timp ce media UE este de 15,2%, a declarat miercuri ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, inainte de debutul reuniunii informale…

- Presedintia romana a Consiliului UE organizeaza, miercuri si joi, reuniunea informala a ministrilor ocuparii fortei de munca si politicii sociale, eveniment prezidat de ministrul roman al Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, scrie Agerpres. La reuniune urmeaza sa participe comisarul european pentru…

- Conferinta "Mobilitatea fortei de munca, un element de baza in echilibrul pietei muncii", organizata la Bucuresti, in contextul detinerii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, a reunit reprezentanti ai Directiei Generale Ocupare, Afaceri Sociale si Incluziune (DG EMPL) din cadrul Comisiei Europene,…

- Peste 17 milioane de cetateni ai Uniunii Europene locuiau sau lucrau intr-un alt stat membru decat cel al nationalitatii lor, pana in 2017, cifrele actuale fiind duble fata de un deceniu in urma, a afirmat ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, adaugand ca este nevoie de o actiune administrativa…

- Conform unei statistici privind migrația, Romania se afla, anul trecut, pe locul II in lume in ceea ce privește migrația. Era devansata doar de Siria, unde razboiul a trimis in exil peste 3 milioane de oameni. La noi exilul a fost determinat de un trai mai bun, bazar pe un caștig mult mai mare decat…

- Un numar de 90.000 de copii din Romania au ambii parinti plecati la munca in afara tarii, dar autoritatile incearca sa gaseasca solutii pentru intoarcerea lor, a afirmat, miercuri, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai. "La nivel de tara avem 90.000 de astfel de copii inregistrati…

* Costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul…