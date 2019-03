Stiri pe aceeasi tema

- Reuniune dedicata Politicii Agricole Comune si Politicii de Coeziune Secretarul de stat Daniel Dumitru Botanoiu a participat in 19 martie 2019 la Reuniunea dedicata Politicii Agricole Comune si Politicii de Coeziune, ce s-a desfașurat la Parlamentul Romaniei. Cu aceasta ocazie, in cadrul sesiunii dedicate…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, prezent marti la reuniunea interparlamentara dedicata Politicii Agricole Comune si Politicii de Coeziune, a atras atentia asupra faptului ca, in urma noilor propuneri ale Comisiei Europene, bugetul alocat politicilor structurale traditionale se afla…

- Romania isi mentine opozitia fata de plafonarea platilor directe la suma de 100.000 de euro pe ferma si pe beneficiar, asa cum este propunerea Comisiei Europene pentru noua Politica Agricola Comuna (PAC). Alte 20 de state se opun plafonarii platilor directe, o decizie care ar afecta marile ferme europene.

- Camera Deputatilor va organiza, marti si miercuri, Reuniunea interparlamentara dedicata Politicii Agricole Comune si Politicii de Coeziune, in contextul dimensiunii parlamentare a Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene. Potrivit unui comunicat al Camerei Deputatilor, evenimentul…

- "Propunerea inițiala a Comisiei Europene viza introducerea sistemului plafonarii obligatorii a plaților catre fermieri, prin limitarea lor la o anumita suma, la inceput se discuta de 60.000 euro, acum negocierile au ajuns la 100.000 euro. Totuși, aceasta limitare ar insemna o lovitura data…

- Fermierii romani nu accepta plafonarea platilor directe in viitoarea Politica Agricola Comuna (PAC), iar numarul tarilor care impartasesc aceeasi opinie a ajuns la 23, a anuntat, marti, presedintele Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR), Laurentiu Baciu. "Pe ceea ce inseamna…

