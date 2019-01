Stiri pe aceeasi tema

- Putem avea o presedintie excelenta si curajoasa !Presedintia Romaniei pare a fi sortita a se desfasura in cenusiul ultimelor presedintii ale Uniunii Europene, fie ca ne referim la cea a Bulgariei sau la a Austriei. Aceleasi teme prioritare fie ca vorbim de migratie, BREXIT, azil, securitatea…

- "Romania si-a exprimat disponibilitatea de principiu, alaturi de alte state membre, pentru preluarea a cinci migranti. Concretizarea acestei oferte se va realiza ulterior, in limitele cadrului legislativ actual si Regulamentului Dublin care face trimitere la modalitatile de gestionare a unor astfel…

- ”Negocierile privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana au ajuns intr-o situatie dificila din cauza complexitatii vietii politice britanice. Este necesar ca decidentii din Romania, mai ales in calitate de viitoare Presedintie a Consiliului UE care urmeaza sa gestioneze acest subiect extrem…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis luni ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord este liber sa revoce in mod unilateral notificarea intentiei sale de retragere din UE, transmit agentiile de presa internationale. In urma unui referendum din Marea Britanie care a oferit…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta agrearea Acordului de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord din Uniunea Europeana si aprobarea Declaratiei politice privind cadrul relatiilor viitoare UE-UK.

- Theresa May a declarat ca guvernul a avut „o dezbatere lunga, detaliata si pasionala”, adaugand ca acordul „este cea mai buna versiune care a putut fi negociata”, scrie The Guardian, potrivit News.ro. „Decizia nu a fost luata usor. Cred cu tarie ca acest lucru este in interesul intregii Marii…

- Uniunea Europeana si Londra inca nu au ajuns la un acord asupra modalitatii in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va parasi blocul comunitar, dar negocierile intre cele doua parti continua, a anuntat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP si dpa,…

- Vizita presedinteului Klaus Iohannis in Italia Presedintele României, Klaus Iohannis, a sustinut luni, la Palatul Quirinale (Republica Italiana), o declaratie de presa comuna cu Presedintele Republicii Italiene, domnul Sergio Mattarella. Presedintele Republicii Italiene, domnul Sergio…