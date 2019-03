Comerciantii vor avea obligativitatea sa informeze consumatorii romani in privinta dublului standard, dupa adoptarea Directivei Omnibus privind modernizarea legislatiei din domeniul protectiei consumatorilor, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, ministrul Economiei, Niculae Badalau. "Este o directiva extrem de complicata, pentru ca, stiti si dumneavoastra, erau extrem de multe interese, dar vineri, pe 29 martie, ambasadorii statelor membre, reuniti in cadrul Comitetului Reprezentantilor Permanenti al Consiliului, au convenit asupra pozitiei Consiliului cu privire la acest obiectiv. In acest proiect…