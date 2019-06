Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei, Anton Anton a prezidat ultima reuniune a Consiliului Energie, sub actualul mandat al Presedintiei romane a Consiliului UE. 'Sunt extrem de mandru de eforturile depuse si de rezultatele pe care Presedintia romana le-a realizat pentru o piata…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si presedintele Consiliului European, Donald Tusk, i-au multumit vineri, la Bruxelles, presedintelui Klaus Iohannis pentru modul in care Romania a asigurat presedintia Consiliului Uniunii Europene. „Sunt impresionat de ce a fost obtinut” in cele sase…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat astazi, 18 iunie 2019, la deschiderea conferintei internationale "Perspectiva unei viitoare strategii privind prevenirea si lupta impotriva antisemitismului, rasismului, xenofobiei, radicalizarii si discursului de ura". Conferinta, organizata in cooperare…

- Compania Nuclearelectrica are in calcul un scenariu de dezvoltare a unei unitati nucleare la Cernavoda, in cazul in care acordul cu compania chineza CGN pentru dezvoltarea reactoarelor 3 si 4 nu va fi finalizat, a declarat, joi, secretarul de stat in Ministerul Energiei Doru Visan. "Marile investiţii…

- Activiștii de mediu de la Greenpeace someaza Ministerul Energiei sa renunțe la carbune. Este binecunoscuta poziția activiștilor in problematica poluarii mediului. Astfel, aceștia au derulat doua acțiuni prin care au transmis un mesaj ferm Ministerului Energiei privind eliminarea carbunelui din mixul…

- Premierul Viorica Dancila a primit, luni, in cadrul unui eveniment organizat la Palatul Victoria, ''Declaratia de la Bucuresti a copiilor din UE'', subliniind in acest context ca responsabilitatea actualilor politicieni europeni este de a lasa generatiilor viitoare o Uniune Europeana…

- Normele care reglementeaza piața interna a UE a gazelor naturale se vor aplica in viitor și conductelor de gaze inspre și dinspre țari terțe, dupa ce Consiliul UE a adoptat luni in mod formal o modificare a așa-numitei Directive privind gazele naturale potrivit mediafax Directiva vizeaza eliminarea…

- Consiliul Uniunii Europene a adoptat luni in mod formal o modificare a asa-numitei Directive privind gazele naturale, care vizeaza eliminarea unei lacune juridice din cadrul de reglementare al UE si stimularea concurentei pe piata gazelor, astfel ca normele care reglementeaza piata interna a UE a gazelor…