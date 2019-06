Romania2019.eu/ Anton discuta cu oficialii Comisiei Europene despre Planul National Energie-Schimbari Climatice

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat ca va discuta cu reprezentantii Comisiei Europene despre Planul Energie-Schimbari Climatice, in cadrul ultimei reuniuni a Consiliului Transporturi, Telecomunicatii si Energie (TTE), care are loc marti la Luxemburg. "Vom atinge in discutii un subiect foarte…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, va prezida marti, la Luxemburg, ultima reuniune a Consiliului Transporturi, Telecomunicatii si Energie (TTE) sub actualul mandat al Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Principala tema a discutiilor va fi propunerea de adoptare a concluziilor…

- Romania a solicitat Comisiei Europene clarificari cu privire la motivul pentru care pretul certificatelor de emisii a crescut atat de mult anul trecut si, totodata, a cerut consultanta cu privire la masurile care trebuie luate pentru a reduce efectele negative, a declarat, marti, ministrul Energiei,…

- Sefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc marti, la Bruxelles, pentru a analiza rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European din 23-26 mai si pentru a incepe procesul de desemnare a sefilor principalelor institutii ale UE. Președintele Iohannis va reprezenta…

- Romania are acordul Comisiei Europene pentru implementarea contractelor pentru diferenta, o noua forma prin care consumatorii de energie vor subventiona proiectele noi de investitii, iar Ministerul Energiei pregateste modificarea legislatiei in acest sens, a declarat, miercuri, ministrul de resort,…

- Comisia Europeana a aprobat achiziționarea de catre compania britanica Liberty a combinatelor siderurgice deținute de ArcelorMittal în Uniunea Europeana, printre care și cel de la Galați. Anul trecut, în toamna, Liberty a anunțat aceasta tranzacție, însa era nevoie de aprobarea Comisiei.…

- Presedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker si alti reprezentanti ai CE se vor reuni, miercuri la Bruxelles, pentru a discuta despre situatia statului de drept in Romania. „Juncker si Comisia Europeana trebuie sa actioneze pentru garantarea principiilor statului de drept. Colegiul Comisarilor…

- liminarea contributiei de 2% din cifra de afaceri pentru producatorii de energie pe baza de carbune reprezinta o discriminare evidenta fata de ceilalti operatori din piata, iar aceasta taxa ar trebui anulata pentru toata lumea, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Martin Moise, vicepresedintele…