Noua reuniune a Sefilor Serviciilor Veterinare (CVO) organizata in perioada detinerii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene (UE) va avea loc in luna martie, iar tema principala principala va fi biosecuritatea, ca strategie unitara privind supravegherea si protectia sanatatii animalelor in UE.



"In martie va avea loc o noua reuniune a Sefilor Serviciilor Veterinare, iar tema pe care am ales-o noi este biosecuritatea, in contextul pestei porcine africane care revendica problemele punctuale generate de biosecuritate, indiferent ca vorbim de biosecuritate la nivelul…