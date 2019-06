Stiri pe aceeasi tema

- Romania trebuie sa ajunga la o suprafata de 500.000 de hectare certificate in agricultura bio pana in 2021, in conditiile in care in prezent exista in jur de 364.000 de hectare si 10.000 de beneficiari inregistrati, iar piata de profil a crescut cu circa 30% in ultimii ani, a declarat, miercuri, pentru…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), alaturi de Asociatia Crescatorilor de Albine (ACA), organizeaza sambata, 25 mai, conferinta 'Apicultura in context european si mondial', eveniment realizat in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, informeaza, joi,…

- Anul viitor vom avea un program de investitii pentru extinderea sistemului antigrindina din Teleorman pana in Dobrogea, iar judetele Ialomita, Calarasi, Tulcea si Constanta vor avea o alta protectie, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Va functiona…

- Cristina Andronic, subsecretar de stat in Ministerul Tineretului si Sportului, coordonatorul actiunilor legate de Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria, ca au fost gestionate cu succes trei dosare cu caracter nelegislativ,…

- In domeniile agriculturii și sanitar-veterinar Daniel Dumitru Botanoiu, secretar de stat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, impreuna cu Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor, au semnat luni, 15 aprilie 2019, un Memorandum de Ințelegere cu Ministerul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustine respectarea cu strictete a prohibitiei generale a pescuitului in Romania si afirma ca tranzactiile inregistrate de Bursa de peste au avut o cantitate totala de 5 tone. "Din cate spuneau, a fost vorba de cinci tone pe oferta de astazi (a bursei de peste, n.red.).…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) organizeaza vineri, la Bucuresti, conferinta la nivel inalt privind cercetarea agricola, inovarea si bioeconomia, desfasurata in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Ministrul de resort, Petre Daea, va deschide lucrarile…

- Conferința la nivel inalt privind cercetarea agricola – baza de dezvoltare a agriculturii europene, zonelor rurale și a bioeconomiei In data de de 5 aprilie 2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale va organiza la Palatul Parlamentului conferința la nivel inalt privind cercetarea agricola,…