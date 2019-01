Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera important ca Parlamentul sa adopte un mandat-cadru in pregatirea reprezentarii Romaniei la Summitul de la Sibiu, el atragand atentia sefului statului Klaus Iohannis ca, potrivit prevederilor constitutionale, reprezinta interesele nationale si angajeaza tara noastra prin semnarea de acorduri negociate de Guvern. "Am luat act de pre-pozitionarea presedintelui Iohannis in chestiunile de deosebita importanta cu privire la dezbaterea despre viitorul UE-27. Atragem atentia presedintelui ca, potrivit prevederilor constitutionale, reprezinta interesele…