Reuniunea presedintilor Conferintei Organelor Specializate in Afaceri Comunitare si Europene (COSAC) incepe duminica la Parlamentul Romaniei, fiind primul eveniment organizat de Senat si Camera Deputatilor in cadrul dimensiunii parlamentare a Presedintiei rotative a Consiliului UE, detinute de Romania.



La aceasta reuniune, care se desfasoara duminica si luni, participa presedinti ai Comisiilor pentru afaceri europene din tarile membre cat si cele candidate la aderarea in Uniunea Europeana, precum si reprezentanti ai Parlamentului European si ai Comisiei Europene.



Conferinta…