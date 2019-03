Stiri pe aceeasi tema

- In siajul Președinției romane la Consiliul Uniunii Europene, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a organizat, in perioada 18-19 martie 2019, conferința Reuniunii Ambasadorilor IMM (SME Envoys). Aceștia sunt reprezentanți ai IMM-urilor numiți de guvernul fiecarui stat din…

- Cea de-a 52-a reuniune a Comisiei Parlamentare Mixte a Spatiului Economic European a avut loc miercuri, la sediul Parlamentului European din Strasbourg, iar Presedintia Romana la Consiliul UE, in calitate de Presedintie in exercitiu a Consiliului Spatiului Economic European (SEE), a fost reprezentata…

- Romania are o oportunitate foarte mare de a-si consolida exporturile pe piata spaniola si de a atrage noi investitii, cu accent pe domeniile in care firmele spaniole au un avantaj competitiv la nivel european, a declarat, miercuri, la Madrid, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat,…

- Multe intreprinderi mici si mijlocii (IMM) din Romania vor fi afectate de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, iar IMM-urile, spre deosebire de companiile mari, nu au planuri de contingenta pentru aceasta situatie, a apreciat marti seara consilierul din cadrul Ministerului pentru Mediul de…

- Consiliul UE a aprobat luni cele trei propuneri pentru pozitia care urmeaza sa fie adoptata de Uniune in cadrul Comitetului mixt al Spatiului Economic European (SEE), in privinta modificarii unor anexe la Acordul privind SEE, se arata intr-un comunicat al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert…

- In contextul exercitarii de catre Romania a Președinției la Consiliul Uniunii Europene, reuniunea informala a miniștrilor Comerțului va avea loc in perioada 21 – 22 februarie 2019 la București, la Palatul Regal și la Palatul Parlamentului. Evenimentul va fi prezidat de Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru…

- Proiectul de buget pentru anul 2019 intarzie din cauza avizului Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), insa mediul de afaceri din Romania nu este afectat, a declarat, miercuri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), Radu Stefan Oprea, intr-o conferinta de presa.…