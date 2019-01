Secretarul de stat Dan Neculaescu a avut, vineri, la Bucuresti, o intrevedere cu secretarul general adjunct al SEAE, Pedro Serrano, axata pe problematica politicii de securitate si aparare comuna a Uniunii Europene (PSAC). Potrivit unui comunicat al MAE, in cadrul consultarilor, cei doi oficiali au avut un schimb de opinii privind principalele evolutii in domeniul PSAC la nivel european, precum si prioritatile si calendarul de evenimente in aria securitatii si apararii, in contextul exercitarii de catre Romania a responsabilitatilor de Presedintie in exercitiu a Consiliului Uniunii Europene. "Secretarul…