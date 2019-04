Stiri pe aceeasi tema

- Desi mai sunt doua luni pana la vizita Papei Francisc la Bucuresti serviciile secrete sunt deja in alerta. Asta pentru ca sosirea la Bucuresti a Sfantului Parinte impune un protocol de securitate de cel mai inalt grad, identic cu cel intalnit la o vizita a presedintelui Statelor Unite.

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns sambata la Summitul liderilor locali si regionali ai Partidului Popular European, care se desfasoara la Romexpo. El a fost intampinat de presedintele PNL, Ludovic Orban, si de candidatul PPE pentru presedintia Comisiei Europene, Manfred Weber. La reuniunea de la…

- Dezvoltarea unei retele de cooperare si cercetare stiintifica in domeniul dizabilitatii si cresterea accesibilitatii persoanelor cu dizabilitati au fost printre temele discutate la reuniunea informala a ministrilor responsabili cu domeniul dizabilitatii din statele Uniunii Europene, informeaza un…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Reprezentanta UNICEF in Romania organizeaza miercuri conferinta 'Promovarea consultarii si participarii copiilor, o prioritate a Romaniei in cadrul Presedintiei Consiliul Uniunii Europene'. La evenimentul care are loc la sediul Ministerului Muncii si…

- PES activists Romania a organizat sambata, 9 februarie 2019, la București, in contextul dezbaterilor privind viitorul Uniunii Europene, conferința internaționala „Acționeaza pentru Europa!“. „A fi un bun roman inseamna a fi pro-european. Un pro-european va milita mereu pentru ca vocea tuturor sa fie…

- Secretarul de stat Dan Neculaescu a avut, vineri, la Bucuresti, o intrevedere cu secretarul general adjunct al SEAE, Pedro Serrano, axata pe problematica politicii de securitate si aparare comuna a Uniunii Europene (PSAC). Potrivit unui comunicat al MAE, in cadrul consultarilor, cei doi oficiali au…

- Presedintele Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte si minoritati, senatorul Dorin Valeriu Badulescu, propune organizarea unei mese rotunde in prima saptamana de activitate parlamentara, pe tema analizei si dezbaterii efectelor Legii compensatiilor familiale asupra copiilor romanilor…