Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Anton Anton, va prezida marti, la Luxemburg, ultima reuniune a Consiliului Transporturi, Telecomunicatii si Energie (TTE) sub actualul mandat al Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Principala tema a discutiilor va fi propunerea de adoptare a concluziilor…

- Consiliul Afaceri Generale - format Coeziune lucreaza pentru aprobarea legislației UE care reglementeaza utilizarea fondurilor europene in perioada de programare 2021-2027. Prezentarea progreselor inregistrate de Președinția romana a Consiliului UE, urmata de o dezbatere politica privind provocarile…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, va prezida, marti, la Luxemburg, ultima reuniune a Consiliului Afaceri Generale (CAG) organizata pe durata mandatului Presedintiei Romaniei la Consiliul UE si va preda, simbolic, calitatea de presedinte al Consiliului catre omologul sau finlandez.…

- Pe 29 mai 2019, reprezentantii permanenti ai statelor membre ale Uniunii Europene (COREPER) au decis acordarea mandatului de negociere la nivelul Consiliului UE pentru propunerea de Regulament privind dispozitii specifice pentru obiectivul de cooperare teritoriala europeana in perioada 2021-2027 (Regulamentul…

- Una dintre cele mai importante realizari ale guvernarii PSD, in perioada Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, este obținerea acordului politic al țarilor membre UE pentru adoptarea Directivei care scoate, practic, in afara legii, dublul standard in privința produselor și serviciilor…

- Obiectivul Presedintiei romane la Consiliul Uniunii Europene este ca la finalul acesteia sa existe in Consiliu un acord partial pe tot pachetul legislativ privind politica de coeziune, a declarat joi ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb. Aceasta a facut declaratiile la finalul unei intalniri…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a prezidat, marti, la Luxemburg, o noua reuniune a Consiliului Afaceri Generale art. 50, organizata sub egida Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, context in care a abordat mai multe scenarii legate de Brexit. Potrivit…

- „Romania s-a remarcat drept un model de succes la nivel regional in ceea ce priveste prezervarea memoriei Holocaustului, asumarea corecta a trecutului, combaterea antisemitismului, negationismului, xenofobiei, urii, rasismului, populismului si descurajarea discursului instigator la ura. Presedintele…