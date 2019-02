#Romania2019.eu/ Măsuri ale UE în sprijinul producătorilor de medicamente generice Producatorii de medicamente generice si biosimilare cu sediul in UE vor avea dreptul sa produca o versiune generica sau biosimilara a unui medicament protejat printr-un cetificat suplimentar de protectie (CSP) pe durata perioadei de valabilitate a certificatului fie in scopul exportului catre o piata din afara UE unde protectia a expirat sau nu a existat niciodata, fie in cursul ultimelor sase luni inainte de expirarea CSP-ului in scopul crearii unei rezerve care va fi introdusa pe piata UE dupa expirarea CSP-ului. Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, remis miercuri AGERPRES, acest… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

