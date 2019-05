Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohanni a ajuns, joi, in jurul orei 11.30 la sediul Primariei Sibiu, fiind primit de primarul Sibiului, Astrid Fodor. El a precizat ca ramane in afara cladirii, pe covorul rosu, unde va primi toate delegatiile oficiale. La sosire, Iohannis a fost aplaudat de zeci de persoane…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a transmis, luni seara, o invitatie catre liderii din cele 27 state UE care vor veni la Sibiu, sa se alature acestuia pentru a discuta planurile Uniunii din urmatorii ani si sa formuleze Agenda Strategica a UE pentru 2019-2024. "Ne vom intalni…

- In asteptarea summit-ului de la Sibiu Foto Carmen Vulcan La Sibiu se fac ultimele pregatiri pentru summit, considerat istoric. În oras, peste doua zile vor veni sefi de stat si de guvern, liderii institutiilor europene si 400 de invitati de rang înalt, iar masurile de securitate…

- * Mai multe cladiri din zona centrala a municipiului Sibiu au fost renovate sau cel putin zugravite inainte de Summitul Uniunii Europene care va avea loc joi, in sediul Primariei din Piata Mare situate in centrul istoric al orasului. In centrul Sibiului au fost montate corturi de mari dimensiuni, pentru…

- Ultimele pregatiri pentru summitul european de la Sibiu Piața Mare din Sibiu. Foto: Ionuț Iamandi La Sibiu se fac ultimele pregatiri pentru summitul european de saptamâna viitoare. Primaria anunta ca accesul pietonilor nu va fi permis pe 9 mai în câteva zone din centrul…

- Calin Popescu Tariceanu l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis ca ar fi axat pe defaimarea și denigrarea Romaniei și a susținut ca a fost la Bruxelles unde ar fi fost felicitat pentru modul in care Bucureșitul exercita președinția Consiliului UE. „Toți parlamentarrii noștri vor merge la Bruxelles…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, in debutul sedintei de guvern, ca dupa-amiaza incepe o vizita de doua zile la Bruxelles, prilej cu care va prezida, alaturi de oficiali europeni, Summitul social tripartit si va deschide o dezbatere cu privire la ceea ce inseamna Europa pentru cetateni.…

- "Observam ca unele partide politice de la noi și ma refer in primul rand la PSD, au imbracat falsul patriotism, al naționalismului de fațada și folosindu-se de o retorica antieuropeana, incearca sa caștige capital inducand teama oamenilor. Este modul PSD-ist de a face politica. Dovada maximei ipocrizii…