Cea de-a 42-a Reuniune a Directorilor Generali de Protectie Civila din Uniunea Europeana, Zona Economica Europeana si Statele Candidate are loc marti si miercuri la Bucuresti, in contextul detinerii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul este organizat de Departamentul pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). "Activitatea reprezinta cea mai importanta reuniune derulata sub auspiciile Presedintiei in domeniul protectiei civile, bucurandu-se de prezenta tuturor sefilor autoritatilor…