Viziunea pe care Romania o proiecteaza in calitate de tara care detine Presedintia Consiliului UE este aceea a coeziunii europene, aceasta fiind una dintre ideile cheie ale acestui mandat, a declarat, luni, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba.



Potrivit acestuia, un obiectiv cheie este negocierea viitorului cadru financiar pe perioada 2021 - 2027.



"In aceasta etapa importanta credem ca UE are nevoie mai mult decat niciodata de mai multa unitate si coeziune. Avem convingerea ca viziunea pe care o proiectam pentru viitor trebuie proiectata in jurul coeziunii.…