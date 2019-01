#Romania2019.eu/ Gavrilescu, jurnaliştilor străini: Aveţi ocazia să vedeţi România fără propagandă şi fake-news Vicepremierul Gratiela Gavrilescu, ministru al Mediului, s-a intalnit joi cu jurnalisti europeni, carora le-a transmis ca au ocazia sa cunoasca Romania fara propaganda si fake-news.



"Astazi m-am intalnit cu jurnalistii europeni acreditati la Consiliul UE. Printre altele, le-am transmis urmatoarele: despre Romania s-au scris multe, s-au spus multe. Acum insa veti avea ocazia sa ne vedeti tara cu propriii dumneavoastra ochi, fara campanii de PR, fara propaganda si fara fake-news. Nu vreau sa intru in detalii si nici sa va influentez in vreun fel. Sper doar ca, pe perioada acestei vizite,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

