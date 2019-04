Agentia europeana pentru gestionarea operationala a sistemelor informatice la scara larga in spatiul de libertate, securitate si justitie (eu-LISA), gazduieste miercuri, la Bucuresti, evenimentul "Solutii operationale de trecere a frontierelor maritime si terestre in mod continuu si securizat", organizat in colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, sub auspiciile Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. "Evenimentul se concentreaza asupra activitatii Grupului de lucru privind solutiile IT&C pentru statele membre cu frontiere externe (maritime/terestre), convocat in cadrul Consiliului…