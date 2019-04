Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, se afla la Washington, in perioada 10 - 15 aprilie, unde va participa la Reuniunea de primavara a Bancii Mondiale (BM) si a Fondului Monetar International (FMI). Potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor Publice, in aceeasi perioada, Eugen Teodorovici…

- "Astazi este un moment istoric pentru tara. Se organizeaza la Bucuresti prima reuniune informala a Consiliului ministrilor de Finante din Europa. Practic, pentru doua zile, Bucurestiul devine capitala financiara a Uniunii Europene. In aceste consilii informale se discuta alt gen de subiecte, dar…

- România a absorbit doar 27,7% din fondurile alocate pentru perioada 2014-2020, conform datelor Ministerului Fondurilor Europene, iar Eugen Teodorovici dorește ca proiectele de investiții pe noul cadru financiar 2021 – 2027 sa fie începute înainte. El a facut declarațiile în…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, susține ca menținerea perspectivei stabile de catre Standard & Poor's confirma realitatea economica actuala a României, scrie Mediafax.Agenția de rating Standard & Poor's a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale…

- Banii privind taxa auto vor fi rambursati cel tarziu pana in luna iunie a acestui an, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Cu sau fără somaţia Comisiei Europene, noi am prevăzut, în Ordonanţa 114 dacă nu mă înşel, un termen până…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a susținut, duminica seara, ca banii pentru taxa auto vor începe sa fie rambursați imediat ce va intra în vigoare bugetul pentru 2019, scrie Mediafax. „Cu sau fara somația Uniunii Europene, noi am prevazut chiar în 114,…

- Asociația Municipiilor din Romania, reunita marți la sediul din București inainte de intalnirea cu ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, pe tema proiectului de buget, iși menține punctul de vedere cu privire la finanțarea bugetelor locale din intreg impozitul pe venit, argumentand prin faptul…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pragmatica in discutiile din Parlamentul European privind inghetarea fondurilor UE pentru tarile care incalca statul de drept, intrucat se afla in competitie cu alte puteri ale lumii, care ”nu asteapta chestiuni care li se nazare unora sau altora”, a declarat, marti,…