- Mesajul premierului Viorica Dancila la preluarea președinției Consiliului European Premierul Viorica Dancila afirma in mesajul sau la preluarea de catre Romania a președinției Consiliului European, ca Uniunea Europeana poate progresa "in spiritul ideilor fondatoare ale proiectului european doar mentinand…

- Bucuresti, 22 dec /Agerpres/ - Romania sustine drumul european al Serbiei, a declarat sambata, la Belgrad, premierul Viorica Dancila, care a anuntat ca l-a invitat pe presedintele sarb Aleksandar Vucic in vizita la Bucuresti, in timpul presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene. Premierul Viorica…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca vineri se va afla in vizita la Bucuresti cancelarul Austriei, discutiile urmand sa fie axate atat pe relatiile bilaterale, cat si pe coordonarea cat mai eficienta asupra temelor aflate pe agenda europeana in contextul transferului cat mai eficient intre Presedintia…

- Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, considera ca președinția Consiliului Uniunii Europene va reprezenta un examen de maturitate politica pentru Romania. Intr-o declarație politica susținuta in Senat, senatorul Virginel Iordache a amintit ca incepand cu luna ianuarie 2019, Romania va da un examen…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca România este pregatita sa preia Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene (UE) si ca îi va convinge de acest lucru pe presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si pe membrii Colegiului

- Premierul Viorica Dancila a avut luni, la Zagreb, o intrevedere cu presedintele Republicii Croatia, Kolinda Grabar-Kitarovic, in cadrul careia a afirmat ca in perioada in care va detine Presedintia Consiliului UE, Romania conteaza pe sprijinul tuturor statelor membre, precum Croatia, pentru ca acest…