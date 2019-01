Stiri pe aceeasi tema

- Preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania va fi marcata printr-o ceremonie organizata la Ateneul Roman la care vor fi prezenti presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, al Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Consiliului European, Donald Tusk si…

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, la Bruxelles, ca "dupa anumite sincope" pregatirile pentru preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene "sunt intr-o faza avansata''. Intrebat daca Romania este pregatita…

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a catalogat ca fiind "dragut" discursul "de consens si pace mondiala" al premierului Viorica Dancila din plenul Parlamentului. "Acest discurs de consens si pace mondiala devine un discurs constant al doamnei prim-ministru.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a preluat oficial, marti, mandatul de Presedinte al Consiliului Afaceri Generale, la finalul reuniunii ministrilor pentru afaceri europene care a avut loc la Bruxelles. Un punct important pe agenda de discutii la reuniunea CAG l-a constituit…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, la "Be EU" ca Romania este pregatita sa preia președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene. "Am avut o discuție in cadrul Colegiului Comisarilor...

- Ministrii cabinetului Dancila au primit stafeta de la omologii lor austrieci pentru presedintia Consiliului Uniunii Europene.Aflat la Bruxelles, Guvernul a facut astazi cel mai important pas pentru preluarea mandatului de la 1 ianuarie 2019. Asta in timp ce Jean Claude Juncker i a laudat pe membrii…

- Convorbiri intre premierii Romaniei si Croatiei Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Premierul Viorica Dancila a discutat, astazi, la Zagreb, cu omologul sau croat, Andrej Plenkovic despre relatiile economice…

- Premierul Viorica Dancila va avea, miercuri, la Palatul Victoria, o intrevedere cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, in cadrul Conferinței Președinților din Parlamentul European cu Guvernul Romaniei, potrivit unui anunț al Executivului, conform Mediafax.Intalnirea are loc…