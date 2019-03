Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii permanenti au aprobat pozitia Consiliului UE cu privire la o propunere a Comisiei de a reuni intr-un singur program cele 14 instrumente financiare diferite disponibile in prezent pentru sprijinirea investitiilor in UE, informeaza un comunicat de presa al Consiliului UE. Pentru presedintia…

- Președinția Romaniei la Consiliul Uniunii Europene depune toate eforturile necesare incheierii dosarelor-cheie aflate pe agenda Uniunii Europene. Unul dintre aceste dosare este propunerea de Directiva privind Dreptul de autor in Piața Unica Digitala, a carei negociere complexa dureaza de trei ani.Miercuri…

- Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene a obtinut mandatul pentru initierea negocierilor cu Parlamentul European cu privire la unul dintre cele mai sensibile si mai importante dosare legislative ale agendei europene. Este vorba de revizuirea Directivei privind gazele naturale. Potrivit unui…

- genereaza un impact pozitiv pentru cetatenii UE in sectorul digital Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informale, Alexandru Petrescu, anunta ca, la 6 februarie 2019, Coreper a confirmat Acordul provizoriu dintre Presedintia Romaniei a Consiliului UE si Parlamentul European privind reutilizarea pe…

- Ministrul Comunicațiilor și Societații Informale, Alexandru Petrescu, anunța ca, la 6 februarie 2019, Coreper a confirmat Acordul provizoriu dintre Președinția Romaniei a Consiliului UE și Parlamentul European privind reutilizarea pe scara mai larga a datelor finanțate din fonduri publice avand un…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri ca pe 6 si 7 februarie va face o vizita de lucru la Bruxelles, unde va participa la o conferinta pe tema luptei impotriva antisemitismului si va prezenta, la sesiunea plenara a Comitetului European al Regiunilor, prioritatile Presedintiei Romaniei la Consiliul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si ministrul de interne, Carmen Dan, au fost audiati in comisia pentru Libertati Civile a Parlamentului European. Cei doi si-au prezentat prioritatile pe timpul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, preciza in fata…

- Prioritațile Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in domeniile de activitate sectoriale vor fi prezentate de ministrul Petre DAEA in Comisiile de specialitate ale Parlamentului European. In intervalul 22-23 ianuarie 2019, ministrul Petre DAEA va prezenta prioritațile Președinției Romaniei…