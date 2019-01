Forumul Democrat al Germanilor din judetul Caras-Severin si Asociatia Germana de Cultura si Educatie a Adultilor Resita a marcat preluarea, pentru prima oara, a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, prin realizarea unui plic filatelic ocazional si a unei stampile adecvate.



"Pentru prima oara am luat legatura cu Europa in toamna anului 1990, vizitand organizatii europene din Austria. De atunci, participand la nenumarate manifestari cu caracter european, atat in tara, cat si peste hotare, am crescut in gandire si implicare in aceasta configuratie a pacii si a unitatii in diversitate.…