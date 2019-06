Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul justiției, vicepremierul pentru implementarea parteneriatelor strategice, interimar, doamna Ana Birchall, a avut marți, 18 iunie 2019, la sediul Ministerului Justiției, o intrevedere cu o delegație a Departamentului de Justiție din Statele Unite ale Americii, condusa de Procurorul General…

- Reuniunea ministeriala UE - SUA a ministrilor Justitiei si Afacerilor Interne va avea loc, miercuri, la Bucuresti, la Palatul Parlamentului, in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Sesiunea de Justitie va include discutii referitoare la cooperarea judiciara…

- Procurorul general al SUA William Barr se va afla saptamana viitoare la Bucuresti, unde, conform agendei anuntate de Comisia Europeana, ar urma sa aiba o intrevedere cu comisarul pe justitie Vera Jourova, aflata in Romania pentru a participa la Reuniunea ministeriala SUA - UE pe Justitie si Afaceri…

- Cele 30 de tone de peste confiscat, marti, in urma actiunii comune a politistilor din Romania, Spania, Italia, Franta si Ungaria erau contaminate cu mercur, fiind braconate in ape unde pescuitul era interzis din cauza gradului de poluare, potrivit ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan.

- Ministrul Justitiei din Madagascar, Jean-Jacques Randrianasolo, a declarat marti presei locale ca Radu Mazare va fi extradat in Romania, dat fiind ca tara sa a primit toate documentele necesare in acest sens. Ana Birchall a declarat marti dupa-amiaza ca cererea de extradare a lui Radu Mazare a fost…

- Statul roman va accepta, in perioada 2020-2021, un numar de 200 de refugiați de origine siriana gazduiți momentan provizoriu in Turcia, Iordania și Liban și aflați in nevoie de relocare, fața de 109 in 2018-2019, 80 in 2016-2017 și cate 40 in 2014-2015 și 2012-2013, iar pentru finanțarea cheltuielilor…