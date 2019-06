Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), alaturi de Asociatia Crescatorilor de Albine (ACA), organizeaza sambata, 25 mai, conferinta 'Apicultura in context european si mondial', eveniment realizat in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, informeaza, joi,…

- Evenimentul, desfasurat la Auditorium Parco della Musica, un prestigios complex muzical din capitala Peninsulei, a fost organizat de Ambasada Romaniei in Republica Italiana, Reprezentanta Comisiei Europene in Italia si Accademia di Romania in Roma, in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul…

- Istoria Ateneului, numit mai intai Ateneul Popular din Tatarași, incepe in anul 1919, fiind gandit ca prima instituție de cultura din regatul Romaniei Mari. O instituție de cultura care sa aiba ca principal obiectiv propaganda cultural-educaționala in aceasta zona a Moldovei, și care sa creeze legaturi…

- Agentia europeana pentru gestionarea operationala a sistemelor informatice la scara larga in spatiul de libertate, securitate si justitie (eu-LISA), gazduieste miercuri, la Bucuresti, evenimentul "Solutii operationale de trecere a frontierelor maritime si terestre in mod continuu si securizat", organizat…

- Consiliul Uniunii Europene a adoptat, luni, deciziile de autorizare a initierii negocierilor si directivele de negociere aferente pentru doua acorduri comerciale privind liberalizarea comertului cu produse industriale si evaluarea conformitatii in relatia cu Statele Unite ale Americii, se arata intr-un…

- Obiectivul Presedintiei romane la Consiliul Uniunii Europene este ca la finalul acesteia sa existe in Consiliu un acord partial pe tot pachetul legislativ privind politica de coeziune, a declarat joi ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb. Aceasta a facut declaratiile la finalul unei intalniri…

- Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, reprezenta Romania in cadrul celei de-a treia editii a evenimentului Digital Day, organizat marti la Bruxelles de Comisia Europeana, in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.''In cadrul evenimentului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, iși exprima ingrijorarea cu privire la faptul ca in ultima perioada, la nivel național, au fost semnalate o serie de acțiuni și manifestari provocatoare cu caracter antisemit, care aduc atingere securitații cetațenilor romani și patrimoniului cultural, precum și…