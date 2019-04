Stiri pe aceeasi tema

- PNL va vota pentru convocarea unui referendum declansat de presedintele Romaniei, pentru ca aceasta consultare echivaleaza"cu o motiune de cenzura a oamenilor cinstiti impotriva actualului Guvern", a declarat luni liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan. USR, in schimb, prin vocea liderului Dan…

- In contextul asigurarii de catre Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene in primul semestru al anului 2019, Agentia Nationala Antidrog (ANA) organizeaza in ziua de 9 aprilie a.c., incepand cu ora 10.00, Reuniunea Coordonatorilor Naționali ai Uniunii Europene (UE) in domeniul Drogurilor.…

- In vederea extinderii ofertei de formare in randul institutiilor cu atributii in domeniul traficului de droguri, Agentia Nationala Antidrog (ANA) a derulat, in data de 27 martie a.c., o activitate de formare in domeniul drogurilor, destinata magistratilor Curtii de Apel Bucuresti. Activitatea a avut…

- Presedintele CIADO Romania, acad. Constantin Balaceanu Stolnici, recomanda Guvernului sa sustina cercetarea in domeniul canabisului medical si sa creeze un cadru legislativ prin care bolnavii sa aiba acces la aceste tratamente in siguranta, informeaza ...

- Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale organizeaza, sub egida Președinției Romaniei la Consiliul UE, pe 1 martie 2019, la București, la Palatul Parlamentului, Reuniunea informala a miniștrilor in domeniul Comunicațiilor (TTE), precedata, cu o zi inainte, de cea de-a treia Conferința…

- Intrevederea președintelui Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților, domnul Angel Tilvar, cu ambasadorul Republicii Macedonia de Nord in Romania, E.S. Gabriel Atanasov. Președintele Comisiei pentru afaceri europene, domnul Angel Tilvar, a avut astazi, 19 februarie 2019, la Palatul Parlamentului,…

- PNL a organizat, la inceputul acestei saptamani, la Palatul Parlamentului, o ampla consultare, la care au participat cei mai importanți reprezentanți ai industriei energetice din Romania, pentru a gasi soluții de evitare a crizei in care PSD risca sa arunce țara, ca urmare a adoptarii OUG 114/2018.…

- Domeniul jurnalisticii este unul de cultura si nu se poate scrie istoria Romaniei moderne fara istoria presei, a subliniat acad. Razvan Theodorescu, vineri, la evenimentul aniversar consacrat sarbatoririi a 100 de ani de la infiintarea Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania (UZPR). "Domeniul…