- Nationala feminina de handbal debuteaza la Campionatul European din Franta chiar de Ziua Centenarului – 1 decembrie, intr-o partida cu Cehia, la ora 19:00. Iar intr-o zi atat de speciala pentru natiune, echipa este condusa din postura de capitan de o persoana la fel de speciala,...

- Romania este pregatita pentru Campionatul European de handbal feminin din Franța. Adversarele "tricolorelor" sunt Cehia, Norvegia și Germania. Campionatul European de handbal feminin din Franța se desfașoara in perioada 29 noiembrie - 16 decembrie 2018. Cehia ne-a batut anul trecut la Mondiale, intorcand…

- "Este o grupa foarte dificila, intalnim forte ale Europei, speram ca pe viitor sa ne duelam cu ei si la seniori la turnee finale. Obiectivul nostru nu e doar sa participam. Ne dorim sa realizam lucruri frumoase la vara in Italia. Revenim dupa 20 de ani la un turneu final U21 si avem sperante ca viitoarele…

- Nationala feminina de handbal a intrat in linie drepta cu pregatirile pentru Campionatul European din Franta (29 noiembrie – 16 decembrie), iar vineri si sambata va sustine ultimele teste la Trofeul Carpati, informeaza Mediafax.Intrecerea ajunsa la o editie speciala – numarul 50 – se va desfasura…

- Nationala Romaniei isi intra de azi in drepturi, in mai putin de doua saptamani urmand sa debuteze la Campionatul European din Franta, intr-o partida cu Cehia, chiar de ziua Centenarului! Cristina Neagu & Co vor fi insotite de suporteri si la acest turneu final, asa cum s-a...

- Federatia europeana de handbal a dat publicitatii loturile largite de 28 jucatoare ale echipelor participante la Campionatul European 2018 din Franta (29 noiembrie - 16 decembrie), inclusiv cel al Romaniei, cu mentiunea ca doar jucatoarele din aceste liste pot fi selectionate pentru competitia continentala.…

- Romania U21 s-a calificat la EURO 2019. Nationala lui Mirel Radoi a castigat meciul cu Liechtenstein U21, 4-0, si a terminat Grupa 8 pe primul loc, in fata Portugaliei. Turneul final are loc in Italia si San Marino, in perioada 16-30 iunie 2019. Romania merge la Campionatul European, dupa o pauza de…

- Nationala feminina va efectua in perioada 23-30 septembrie un stagiu centralizat de pregatire la Bucuresti, in vederea participarii la Campionatul European de handbal feminin din Franta (30 noiembrie – 16 decembrie). Cu aceasta ocazie, selectionerul Ambros Martin si staff-ul sau tehnic au convocat nu…