- Ministrul bavarez de Finante, Markus Soder, premierul desemnat al Bavariei, a respins miercuri ideea admiterii unor "tari precum Bulgaria si Romania" in zona euro. - continua -

- 'Cresterea economica nu este intotdeauna sinonima cu dezvoltarea. Economia romaneasca a crescut prin indatorare, fara a construi niciun nou kilometru de autostrada', spune analistul Cristian Paun. Miercuri urmeaza sa fie date publicitatii primele estimari privind evolutia Produsului Intern…

- "Astazi si maine la Ministerul de Finante, Ministerul Muncii, se discuta ca eventuale astfel de situatii sa fie acoperite legal, apoi si material. Nu spun care ar fi solutia. Ideea e sa identificam astfel de posibile situatii, dupa care sa vedem care e cea mai buna abordare astfel incat oamenii sa…

- Timisoara ar putea avea, in acest an, doua evenimente la care isi vor da concursul solisti si formatii cu notorietate la nivel national si international. The post Evenimente artistice in Timisoara, cu interpreti si formatii din Romania, Bulgaria, Serbia si Muntenegru appeared first on Renasterea banateana…

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud-vestul Angliei, a comunicat politia locala, potrivit agentiei Reuters si site-ului…

- Doi fosti premieri greci si opt fosti ministri, unul dintre ei fiind in prezent comisar european, sunt banuiti de implicare intr-o vasta afacere de coruptie cu presupuse fapte de dare de mita, deturnare de fonduri si spalare de bani pentru promovarea produselor multinationalei farmaceutice Novartis…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar Viktor…

- Benzina a depașit prețul de 6 lei. Prețul benzinei a depașit nivelul de 6 lei la litru, in unele benzinarii. Un litru de motorina a ajuns sa fie vandut, in medie, cu 5 lei si 42 de bani, dar sunt cazuri cand ajunge si la 6 lei. ANALIZA | Petrolul a ajuns la 70 de dolari pe baril. Plinul de benzina,…

- Theodor Paleologu a taxat declaratiile noului ministru al Educatiei. "Pamblica o mai putem trece cu vederea. Partea proasta este ca exprimarea noului ministru este troglodita intr-un mod continuat, nu sunt niste greseli izolate, datorate emotiei. Foarte grava este de fapt apologia plagiatului.…

- Guvernul Romaniei trebuie sa guverneze in spirit european, dar in folosul poporului roman, a declarat, luni, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, in plenul Camerelor reunite ale Parlamentului. "Coalitia PSD-ALDE vine astazi in fata Parlamentului cu o echipa guvernamentala.…

- Romania are rezerve privind Planul strategic pentru schemele de plati directe, deoarece elaborarea si aprobarea acestuia poate fi un proces indelungat ce ar putea determina penalitati substantiale si o posibila nationalizare a acestor plati, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Agriculturii…

- Ministrii de Finante din zona euro au salutat luni progresele inregistrate de Grecia in adoptarea reformelor convenite cu creditorii, dar au convenit sa nu deblocheze o noua transa de imprumut pana cand masurile nu vor fi finalizate, potrivit unui comunicat citat de Reuters, scrie news.ro.In…

- "Formularul 600 trebuie eliminat in prima zi in care vine noul ministru. Eu nu pot sa spun ca ma angajez sa fac, eu va spun ce trebuie sa faca un ministru de Finanțe. El trebuie sa faca ce e mai bine pentru oameni simpli, pentru cetațeni. Nu trebuie sa puna bariere, ci sa le elimine. Diferența intre…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, regreta profund faptul ca țarile din centrul și estul Europei resping cotele de acceptare a refugiaților stabilite de Uniunea Europeana. Totuși, demnitarul observa ca nici imigranții extracomunitari nu iși doresc sa ajunga in țari precum Romania, Bulgaria sau Polonia.

- Potrivit unei declarații facute de Ecaterina Andronescu in emisiunea ”Romania 9” de la TVR 1, premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau. Declarația a fost facuta de catre vicepreședintele PSD…

- “Romania va avea pentru prima data o femeie premier, pe Viorica Dancila. Dancila a fost numita dupa demisia brusca a lui Mihai Tudose. Dancila, membru al Parlamentului European, este vazuta ca aliat al liderului PSD, Liviu Dragnea”, noteaza BBC. Bbc.com mentioneaza ca Viorica Dancila este…

- Shinzo Abe a devenit primul premier japonez care a efectuat o vizita oficiala la Bucuresti. "Dar momentul a fost nepotrivit: el a venit dupa ce fostul premier Mihai Tudose a demisionat, luni, dupa ce a pierdut sprijinul partidului sau. Demisia lui Tudose a afectat programul lui Abe, care a…

- PES activists Romania iși manifesta susținerea fața de nominalizarea de catre Partidul Social Democrat a Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru al Romaniei.Viorica Dancila este un politician echilibrat și un om de echipa, cu deschidere și ințelegere pentru viziunea social-democrației…

- Romania se afla pe locul 11 in clasamentul european al numarului de farmacisti, cu 86 de specialisti la 100.000 de locuitori, informeaza Eurostat. Clasamentul este condus de Malta (129 de farmacisti/100.000 de locuitori), urmata de Belgia (121 de farmacisti/100.000 locitori) Spania (119)…

- In timp ce Romania seteaza si amana in mod repetat termene pentru aderarea la zona euro, Bulgaria face pasi concreti catre acest obiectiv. Vecinii de la sud au anuntat ca vor sa depuna cererea de aderare la anticamera zonei euro (ERM II) pana la jumatatea acestui an, scrie Reuters.

- Bulgaria, tara care in prezent detine presedintia rotativa a UE, spera sa demareze in prima jumatate a acestui an procedura care sa ii permita aderarea la zona euro, a anuntat joi ministrul bulgar de Finante, Vladislav Goranov, transmit Reuters si AFP, citate de Agerpres. Goranov a dezvaluit ca Bulgaria…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, sustine ca autostrazile din Romania sunt 'o Fata Morgana a unei guvernari incompetente' si ca, pana in anul Centenarului, Romania n-a reusit nici macar sa-si lege cu autostrazi regiunile sale istorice. 'In anul Centenarului Marii Uniri,…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a anuntat vineri ca va efectua la sfarsitul saptamanii viitoare vizite in mai multe tari din Europa de Sud-Est. Printre țarile vizitate se numara Romania, Bulgaria, Serbia si tarile baltice: Estonia, Letonia si Lituania. Aceasta va fi prima deplasare efectuata in aceste…

- In trimestrul III 2016, Romania s-a situat pe primul loc intre statele membre UE in ceea ce priveste cresterea costului orar al muncii (+16,5% nominal fata de aceeasi perioada a anului precedent), potrivit datelor publicate de Eurostat. Podiumul a fost completat de vecinele noastre Ungaria (+12,6%)…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, în apropierea frontierei de stat, trei cetațeni chinezi, care au încercat sa intre ilegal în România din R. Bulgaria, pe jos, pe la frontiera verde. Persoanele în cauza au fost predate autoritaților…

- De sarbatori, Neluțu Roșu a fost dat afara de Levski Sofia. Va primi cateva salarii compensatorii Nelut Rosu a primit o veste proasta chiar de sarbatori din partea clubului la care a evoluat in prima jumatate de sezon. Mijlocasul, campion al Romaniei cu Viitorul, a fost anuntat ca va fi pus pe liber…

- Presa internationala pune sub lupa lupta anticoruptie din Romania, atat de laudata pana acum la nivel european. Dupa New Europe si alte site-uri englezesti, iata ca si francezii de la Opinion Internationale spun ca au descoperit controverse legate de activitatea DNA. Iata ce se noteaza intr-un material…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times, scrie news.ro.Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre…

- Autoritatile bulgare au arestat un grup de traficanti suspectat ca transporta din Turcia migranti proveniti din Irak, Iran si Siria avand ca destinatie finala vestul Europei, a anuntat luni Parchetul bulgar, relateaza Reuters. Gruparea formata din trei kurzi si patru bulgari a fost acuzata de trafic…

- Seful executiv al firmei de asigurari Uniqa, Hartwig Loeger, va fi viitorul ministru de Finante al Austriei, a declarat, sambata, liderul conservator Sebastian Kurz, cand a prezentat ministrii partidului sau, relateaza Reuters.

- CEZ AS, cel mai mare producator de energie din statele foste comuniste din Uniunea Europeana, a primit aprobarea Comisiei antimonopol din Bulgaria pentru a-si vinde termocentrala din Varna companiei bulgare Sigda, transmite Reuters. CEZ, care isi vinde toate activele din Bulgaria, a acceptat luna…

- Executivul de la Bucuresti are in plan sa imprumute opt miliarde de euro in urmatorii doi ani pentru a acoperi deficitul aflat in crestere dupa valul de mariri salariale din acest andin sistemul bugetar. Un alt motiv este si dorinta Guvernului de a refinanta unele datorii externe care…

- Grupul american Starbucks este liderul pietei locale de cafenele cu o retea de 33 de unitati si afaceri de 76,5 mil. lei in Romania anul trecut, dupa un galop de aproape 40% comparativ cu 2015. Planurile companiei nu se opresc aici, avand in plan zece noi unitati pe an. Mai mult, lantul aduce pe piata…

- Intrebat ce perspectiva va avea Romania de a se ralia la noile actualitati europene, avand in vedere ca vineri va participa la Euro Summitul extins, unde vor fi discutate propuneri precum cea a presedintelui francez, Emmanuel Macron, de infiintare a unui Minister de Finante, sau precum cea a Comisiei…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit, la sfarsitul saptamanii trecute, in cadrul unui dineu privat la Belgrad, cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, dar si cu omologii sai din Serbia, Bulgaria si Grecia, una dintre principalele teme de discutie fiind politica regionala. Premierul s-a aflat, timp…

- Președintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, a oferit vineri, de la ora locala 20,00, un dineu in onoarea premierilor roman — Mihai Tudose, bulgar — Boyko Borisov și grec — Alexis Tsipras. Amintim ca Mihai Tudose, Marcel Ciolacu și Marius Nica au avut intalniri de lucru cu președintele…

- Premierul Mihai Tudose a declarat sambata, la Belgrad, intrebat daca ar putea fi afectate tarile din Balcanii de Vest in contextul reactiilor declansate de afirmatia presedintelui Donald Trump privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, ca Guvernul Romaniei ramane implicat alaturi…

- In jurul orei 11, Premierului Mihai Tudose, președintelui Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, prim-ministrului Bulgariei, Boyko Borisov, și prim-ministrului Greciei, Alexis Tsipras vor ține o conferința de presa comuna. O ora jumatate mai tarziu prim-ministrul Romaniei va participa la dejunul…

- Joi seara, premierul Mihai Tudose a ajujs la Timișoara, intr-o scurta vizita. Primul ministru a avut o scurta intalnire la Palatul Administratic cu președintele Consiliului Județean Timiș Calin Dobra și cu prefectul de Timiș Eva Andreas. De la Timișoara, premierul pleaca la Belgrad unde va participa…

- Fondul Monetar International (FMI) a anuntat marti ca l-a numit pe sud-coreeanul Jaewoo Lee in functia de sef al misiunii pentru Romania si Bulgaria, in locul pakistanezului Reza Baqir. Reza Baqir a fost numit in ianuarie 2016 in functia de sef al misiunii FMI pentru Romania. Lee isi va incepe…

- Rata mortalitații materne in Romania este de peste doua ori mai mare fața de media UE, de trei ori mai mare decat in Slovacia, Slovenia și Bulgaria și de aproape zece ori mai mare decat in Austria și Polonia, potrivit ...

- Proiectul BRUA, "o prioritate pentru guvernul Tudose" Foto: gov.ro. Un nou gazoduct strategic în lungime de peste 500 de kilometri va parcurge teritoriul României în cadrul proiectului european BRUA, care va interconecta retelele de gaze naturale din Bulgaria, România, Ungaria…

- Consiliul Uniunii Europene a adoptat noi reguli de intrare in Spațiul Schengen. Astfel, se modifica sistemul de intrare și ieșire in statele care fac parte din spațiul european de libera circulație, dar și regulamentul de modificare a Codului frontierelor Schengen in legatura cu sistemul de intrare/iesire,…

- Curtea de Apel Bucuresti este cea care a dispus masura pentru o perioada de 15 ani, din considerente de securitate nationala. Anunțul a venit marți seara din partea purtatorului de cuvant al Serviciului Roman de Informații, Ovidiu Marincea. El a precizat ca barbatul in varsta de 42 de ani cu dubla…