- Presa internaționala relateaza pe larg despre eșecul poliției romane de a salva viața Alexandrei, tanara de 15 ani care a fost rapita și ucisa in Caracal, dupa ce adolescenta a sunat de trei ori la numarul de urgențe 112. Jurnaliștii relateaza despre protestele care au avut loc la București și despre…

- Apar informații incendiare privind modul in care nepasarea autoritaților din Romania a condus la condamnarea la moarte a Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani rapita, violata și ucisa de bestia de la Caracal, Gheorghe Dinca.Raportul MAI comandat de premierul Viorica Dancila privind apelurile…

- Cristian Tudor Popescu a avut un discurs dur la adresa politicienilor și autoritaților care au contribuit la o tragedie precum cea de la Caracal. Gazetarul ii invinuiește de o mentalitate profund greșita și de o atitudine disprețuitoare fața de cetațean. Și pornind de la referendumul pe care il propune…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a anunțat, duminica, ca va solicita Camerei Deputaților înființarea unei comisii care sa cerceteze toate dosarele persoanelor disparute și felul în care au acționat instituțiile abilitate pâna în prezent, scrie Mediafax.„Voi solicita…

- La scurt timp dupa ce Comisia de la Veneția a adoptat raportul in cadrul caruia critica Guvernul de la București pentru folosirea excesiva a ordonanțelor de urgența, președinția a emis un comunicat in care cere la randul sau ca executivul roman sa respecte recomandarile Președintele Klaus Iohannis…

- Patru copii și mama lor au fost luați de ape cu tot cu casa in care se aflau in localitatea Sangeru din județul Prahova. Trei dintre ei copii au fost gasiți morți, iar al patrulea este dat disparut. Mama lor a fost salvata de catre un localnic. Ploile torențiale din județul Prahova, aflat sub cod portocaliu,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat marti ca va declara 2019 drept Anul recunostintei, chiar in ziua de 20 mai, data la care au avut loc, in anul 1990, primele alegeri libere din Romania. "Saptamana viitoare voi declara anul 2019 - Anul recunostintei, este anul in care vreau sa ne aratam…