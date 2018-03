Romania Will Be Once Again Hit By Snow and Freezing Temperatures

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ciutacu a facut un anunt incredibil in direct la Romania TV. Jurnalistul a anuntat jihadul care l-ar putea produce un nou episod din interviul cu Sebastian Ghita care va fi difuzat in aceasta seara. Ciutacu spune ca dezvaluirile din aceasta seara il au in prim plan pe fostul premier, Victor…

- La 100 de ani de Romania, ne propunem sa reaprindem flacara speranței intr-un maine mai bun prin tot ceea ce unește și definește spiritualitatea autentica și tradiția acestui popor. In anul Centenar, la Alba Iulia, Cealalta Capitala a Romaniei propunem un indemn național și regional pentru celebrarea…

- Simona Halep (România, 1 WTA) a suferit sâmbata dimineata una dintre cele mai dure înfrângeri ale carierei: 3-6, 0-6 cu Naomi Osaka (Japonia, 44 WTA), în semifinale la Indian Wells, nipona

- Inainte de toate, sunt un produs al scolii iesene de arte vizuale si asta ma obliga sa fiu implicat, sa dau din ceea ce am primit, pentru ca respect trecutul si viitorul acestei bresle. Crescut in casa unui impatimit colectionar de arta, am avut acces de copil in atelierele pictorilor si sculptorilor…

- “Romania, asa cum nu ati mai citit-o”. Este tema tarii noastre la Targul International de Carte de la Paris. Mii de vizitatori au apreciat standul creat de Institutul Cultural Roman iar presa franceza l-a pus in topul celor mai bune de la „Salon du livre”.

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 12 -18 martie *** Ministrii Apararii din statele membre ale "Initiativei Bucharest 9" se vor reuni incepand de luni, timp de trei zile, la Palatul Parlamentului. Potrivit MApN, la reuniune vor participa ministrii Apararii din Bulgaria, Republica…

- 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania Cercetatori în istoriografia contemporana din Republica Moldova si România se întâlnesc, în aceste zile, la Memorialul Sighet, pentru a marca 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Evenimentul a avut…

- Un șoarece a fost filmat intr-un supermarket din Arad, in timp ce se plimba pe raftul cu produse lactate. Rozatoarea a fost surprinsa in imagini de un client al magazinului care a publicat imaginile pe rețelele de socializare. Grozavia a avut loc, cel mai probabil, sambata dupa-masa, la un supermarket…

- Consilierul juridic al Aliantei Liber Europene (EFA), Gio Paolo Baglioni, a declarat sambata, in cadrul manifestarilor legate de Ziua Libertatii Secuilor de la Targu Mures, ca este intolerabil ca "efectele dezastruoase" ale tratatului de la Trianon sa afecteze drepturile poporului secuiesc si dupa un…

- La ora la congresului celui mai important partid din Romania, PSD, președintele Klaus Iohannis a urcat din nou la Șureanu pentru a mai profita o data de sfarșitul sezonului de schi. Sambata, acesta a venit din nou la munte, in județul Alba, pentru cateva ore de alunecare pe pantele incarcate de zapada,…

- Romania has called on the EU Civil Protection Mechanism for help with its immunoglobulin crisis, Health Minister Sorina Pintea announced on Monday. "In order to solve this problem, Romania has suspended the clawback tax on this product for a period of two years and yet nothing happened. This…

- Camerunezul Tebo este pata de culoare a Performanței Ighiu și la propriu și la figurat, divizionara terța rezolvand inregimentarea fundașului in varsta de 19 ani, primul african din istoria clubului din Alba Acesta a venit in aceasta iarna in Romania, fiind testat de Oțelul Galați cateva zile ajungand…

- The PNL (National Liberal Party, ed. n.) chairman Ludovic Orban said on Thursday evening, in connection with the statements made by the First Vice-President of the European Commission, Frans Timmermans, that Europe is "watching" Romania and that if the representatives of the parliamentary majority…

- Florin Iordache este de parere ca vizita lui Frans Timmermans in Romania a fost una reusita. „Eu vorbesc din perspectiva parlamentara ca a fost o vizita reusita, cel putin intalnirea de la Parlament, stiu ca dumnealui a avut foarte multe intalniri, dar si in perspectiva declaratiei pe care…

- Conform statisticii, din numarul total de înnoptari, cele ale turistilor straini au fost de 21,9%, iar cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (74,3% din total), dintre acestia 75,7% provenind din tarile Uniunii Europene (UE). Durata medie a sederii, în prima luna din…

- Ploaia inghețata se abate asupra Romaniei, acest fenomen meteo periculos urmand sa transforme mai multe orașe din țara in veritabile pationoare. Dupa ninsori și ger , un alt fenomen meteo extrem urmeaza sa loveasca Romania. Este vorba despre ploaia inghețata, cea care se formeaza atunci cand ploaia…

- “Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, așa cum Romania nu ar fi completa fara respectarea valorilor UE”, este mesajul oficial al Comisiei Europene, transmis, miercuri seara, dupa intalnirea dintre președintele Comisiei, Jean Claude Juncker și premierul Viorica Dancila. De altfel, in conferința…

- Romania ocupa locul 59 la nivel mondial si 25 in cadrul Uniunii Europene in clasamentul realizat de organizatia Transparency International privind perceptia gradului de coruptie in sistemul public.

- Aproximativ jumatate din castigul record al intregului sistem bancar romanesc din 2017, de peste 5 mld. lei, a fost adus de doua dintre bancile mari, aflate pe podium in clasamentul dupa active.

- Infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei a fost adoptata, miercuri, de Senat. Initiativa apartine parlamentarilor PSD si ALDE. Propunerea legislativa a trecut de Senat cu 66 de voturi „pentru”, 2 abtineri si 18 „impotriva”. Va intra in dezbaterea Camerei Deputatilor,…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a transmis miercuri prim-ministrului Viorica Dancila, in contextul intrevederii avute la Bruxelles, ca are "multa incredere in sistemul judiciar din Romania" si ca nu este "neaparat foarte…

- „La un eventual referendum privind unirea Republicii Moldova cu Romania eu aș vota pentru, dar asta nu inseamna ca majoritatea cetațenilor ar vota la fel", a declarat vicepremierul Iurie Leanca intr-un interviu exclusiv pentru ziarul TIMPUL.

- Desenele și picturile cu o mare forța evocatoare au fost gazduite de foaierul Centrului Cultural „Ion Manu”. Expoziția celebreaza data de 27 ianuarie – stabilita de ONU ca Zi Internaționala de Comemorare Universala a Victimelor Holocaustului. Lucrarile au fost realizate de profesorii de arte plastice,…

- Filmul "Breaking News", in regia Iuliei Rugina, cu Andi Vasluianu si Voica Oltean in rolurile principale, va reprezenta Romania la cea de-a doua editie a Saptamanii Tinerei Cinematografii Europene, informeaza ICR Madrid intr-un comunicat transmis marti AGERPRES. Cea de-a doua editie a…

- 'Astazi si maine la Ministerul de Finante, Ministerul Muncii, se discuta ca eventuale astfel de situatii sa fie acoperite legal, apoi si material. Nu spun care ar fi solutia. Ideea e sa identificam astfel de posibile situatii, dupa care sa vedem care e cea mai buna abordare astfel incat oamenii sa…

- Deși anul 2018 ar fi trebuit sa prezinte o imbunatațire la nivelul legii salarizarii, chimiștii și biologii din Romania trag un semnal de alarma prin care i-au semnalat premierului Viorica Dancila ca lucrurile nu stau foarte bine la acest capitol.

- Comertul modern, ce cuprinde lanturile de hipermarketuri, supermarketuri, cash & carry, discount si proximitate moderna, a ajuns la sapte miliardari în euro anul trecut, potrivit estimarilor ZF. Comertul modern numara zece jucatori, dintre care sapte au afaceri care au sarit…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Problema sponsorului tehnic al Simonei Halep a ajuns sa ii preocupe și pe pe politicieni. Vasile Dancu, fostul ministru al Dezvoltarii, crede ca a gasit o rezolvarea, pe care a postat-o pe Facebook. “Un pic de demnitate, un pic de efort si un proiect de CENTENAR. De cateva saptamani ne tanguim ca Simona…

- Romania si Canada se vor infrunta la Cluj, la 10 si 11 februarie, in Grupa Mondiala II. Invingatoarea va juca apoi, in aprilie, in barajul de promovare in Grupa Mondiala I, iar invinsa va participa intr-un alt baraj pentru mentinerea in Grupa Mondiala II.

- Radu Banciu, prezentatorul cunoscut pentru modul virulent in care ataca persoanele publice din Romania, si-a spus parerea despre Simona Halep. Si nu este una buna. Banciu a facut-o praf pe Simona Halep, jucatoare care in opinia lui nu va ramane cu nimic in istoria tenisului, necasticand niciun titlu…

- Este considerata cea mai frumoasa cascada din Romania. Clocota, locul unde 16 izvoare termale se unesc pentru a oferi un spectacol unic, arata acum ca o groapa de gunoi.Malurile s-au umplut de deseuri si peturi care ofera o imagine dezolanta pentru turisti.

- Suedia si Spania se vor intalni duminica, de la ora 21:30, in finala Campionatului European de handbal masculin din Croatia. Este probabil si cea mai neasteptata finala din istoria competitiei, avand in vedere ca toata lumea astepta Franta, Danemarca si Croatia in finala. Franta si Danemarca vor…

- Federatia Europeana de Handbal a publicat, ieri, cele doua urne valorice inaintea tragerii la sorti pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2019, care va avea loc sambata, la Zagreb. Asa cum se stia deja, Romania a fost distribuita in urna a doua alaturi de Austria, Muntenegru, Ungaria…

- Societatea de Stiinte Istorice din Romania, filiala Constanta, a acordat, pe 26 ianuarie, Premiile "Virgil Comanldquo; si "Gheorghe Dumitrascu, pe anul 2016. Premiul ce poarta numele fostului sef al Arhivelor constantene a ajuns la Dragos Dumitru Dragomir si Luigi Frigioiu, pentru "Istoria unui sat…

- Municipiul Tulcea este izolat complet din cauza condițiilor meteorologice deosebit de grele din ultimele ore. Autoritațile locale au decis ca niciun autoturism care nu aparține instituțiilor de intervenție sa nu iasa din oraș, pentru ca drumurile sunt inchise. In acest scop, au fost instituite filtre…

- Autoritatea Nationala pentru Comunicatii (ANCOM) anunta, intr-un comunicat transmis joi, ca a identificat zonele din mediul rural neacoperite de retele de generatie viitoare pentru posibile masuri de interventie publica din partea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale. ANCOM a publicat…

- Premierul desemnat Viorica Dancila s-a înhamat la o misiune dificila, aceea de a face fața riscurilor economice uriașe cu care România se confrunta la începutul anului 2018.

- "Gata, avem un guvern nou, pus pe repede inainte, la fel ca toata intamplarea cu schimbarea Primului Ministru. Pentru prima data Romania are o femeie in aceasta functie, ceea ce ma face sa ma abtin de la pareri referitoare la performantele economice pe care noul Cabinet le va avea. Din solidaritate.…

- ROBOR, indicatorul de referinta pentru creditele in lei, ar putea varia intre 3% si 3,5% in acest an, in contextul in care inflatia va depasi marginal acest interval, considera Iancu Guda (foto), presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR). 0 0 0 0 0 0

- Un avion Blue Air a plecat de la Lisabona catre Bucuresti cu o ora intarziere dupa ce doi pasageri s-au luat la bataie. Conflictul a izbucnit cu putin timp inainte ca aeronava sa decoleze de pe pista. Conform procedurilor in vigoare, echipajul a decis anularea procedurilor de decolare si debarcarea…

- Firmele din Romania ar trebui sa-si creasca gradul de capitalizare, iar 2018 este un an foarte bun pentru listarea la bursa, au declarat analistii prezenti la evenimentul „Cum vor arata indicatorii macroeconomici ai Romaniei in 2018?”, organizat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) impreuna cu Asociatia…

- Depozitarul Central a incheiat un contract cu depozitarul central KDD Central Securities Clearing Corporation din Slovenia - "LEI agency agreement"- cu scopul de a facilita, in calitate de intermediar, emiterea de coduri LEI (Legal Entity Identifier) pentru entitatile din Romania. Codurile LEI pot fi…

- ADR Sud Muntenia a obținut finanțare nerambursabila pentru un nou proiect european! Incepand cu luna ianuarie 2018, Agenția, in calitate de partener, impreuna cu Asociația „Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania”, in calitate de lider, au demarat implementarea proiectului „Start pentru afacerea…

- Patru angajati ai Registrului Auto Roman (RAR) si un agent de la Serviciul Pasapoarte Mures vor fi audiati in urma celor 68 de perchezitii pe care ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA) le-au facut, joi, printre altele la sediul RAR Mures si la Serviciul pentru Evidenta si Eliberarea Pasapoartelor…

- „Cantaretul cu patru rinichi” – asa cum a fost promovata in 2009 stirea despre transplantul pe care Mihai Lucan i l-a facut artistului Victor Socaciu este un nou exemplu privind neregulile grave din sistemul de transplant romanesc. „Un astfel de transplant, in care sunt donati doi rinichi de copil…

- Lantul de magazine Profi a devenit in acest an cel mai extins retailer din Romania dupa ce a deschis 195 de unitati noi, apropiindu-se de pragul de 700 de magazine. Compania este lider si dupa numarul de deschideri din acest. Acelasi titlu l-a primit si anul trecut cand a inaugurat 134 de unitati.…

- Președintele PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, și parlamentarii Ioana Bran, Octavian Petric și Gabriel Leș au prezentat astazi, 28 decembrie, in cadrul unei conferințe de presa un scurt bilanț la final de an și la implinirea unui an de guvernare PSD in Romania. Aurelia Fedorca a declarat ca anul 2017…