România vs. Europa la preţul mâncării Cu scumpiri de 11,4% fata de 2010, tara noastra se afla in topul statelor cu cele mai mari majorari de pret la alimente in ultimii ani. 2018 a fost pentru romani un an cu crestere moderata a preturilor la alimente fata de 2010, luat ca punct de referinta intr-o analiza realizata de economica.net pe baza datelor generate de Food Price Monitoring Tool. Precizam ca acesta este un instrument creat de Euromonitor cu date despre evolutia preturilor la raft in industria alimentara. Romania, Spania. Italia… Cel mai scump raportat la 2010 si la statele membre au mancat anul trecut locuitorii Estoniei,… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

