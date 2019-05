Romania vrea sa extinda sistemul antigrindina, din Teleorman pana in Dobrogea

Stiri pe aceeasi tema

- "Am facut inventarul suprafetelor. Situatia nu este atat de dramatica ca suprafata si asta ne bucura. Sigur ne intristeaza pentru fermierii care au fost atinsi. La nivelul tarii suprafata este undeva sub 7.000 de hectare. Facem aceasta evaluare la fata locului, vedem gradul de afectare, de calamitate,…

- viitor vom avea un program de investitii pentru extinderea sistemului antigrindina din Teleorman pana in Dobrogea, iar judetele Ialomita, Calarasi, Tulcea si Constanta vor avea o alta protectie, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Va functiona si in Baragan…

- Anul viitor vom avea un program de investitii pentru extinderea sistemului antigrindina din Teleorman pana in Dobrogea, iar judetele Ialomita, Calarasi, Tulcea si Constanta vor avea o alta protectie, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii

- "Sunt in drum spre localitatea Ciocanesti din judetul Calarasi, unde ma voi intalni cu specialistii de la Directiile Agricole si cu fermierii, pentru a vedea la fata locului, in camp, pagubele produse de grindina culturilor agricole. Vrem sa constatam care este gradul de afectare, dar din informatiile…

- Dupa ce au participat la comemorarea intrarii solemne a lui Isus in Ierusalim, in Duminica Floriilor, credinciosii romano-catolici comemoreaza Patima si Moartea Domnului, in timpul Saptamanii Sfinte, si se pregatesc sa-l intampine pe Cristos cel Inviat. Potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei Romano…

- Dupa ce au participat la comemorarea intrarii solemne a lui Isus in Ierusalim, in Duminica Floriilor, credinciosii romano-catolici comemoreaza Patima si Moartea Domnului, in timpul Saptamanii Sfinte, si se pregatesc sa-l intampine pe Cristos cel Inviat. JOI, 18 APRILIE 2019 - JOIA SFANTA In dimineata…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din IGPR, desfasoara, vineri dimineata, 15 martie 2019, 98 de perchezitii in 22 de judete si in Capitala, la persoane banuite de comercializarea ilegala de tutun, la depozite si…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza, la ora actuala, in 275 de localitati din 20 de judete, cu un numar de 1.027 de focare, dintre care 15 in exploatatii comerciale, in timp ce in alte trei judete s-au semnalat doar cazuri la mistreti, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru…