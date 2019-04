Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca ambasadorul Romaniei la Islamabad a avut, miercuri, o intrevedere cu asistentul special al prim-ministrului Imran Khan pentru diaspora pakistaneza si dezvoltarea...

- Schimburile comerciale dintre Romania și Republica Moldova au atins, in anul 2018, un varf istoric. Acestea au depașit un miliard de dolari americani. Declarația a fost facuta de ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionița, la emisiunea „Țara” de la postul de televiziune Vocea Basarabiei…