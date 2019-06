Stiri pe aceeasi tema

- România a remizat în deplasare, la Oslo, 2-2 cu Norvegia, în preliminariile Euro 2020. Golul egalarii a fost marcat de trupa antrenata de Cosmin Contra, în prelungiri, de Claudiu Keseru.

- NORVEGIA ROMANIA. "Tricolorii" au ajuns, miercuri, la Oslo, pentru meciul NORVEGIA - ROMANAI din preliminariile EURO 2020. Romanii au intampinat deja primele probleme, din cauza conditiilor meteo.

- Seara, de la ora 18.00, la Mogosoaia va avea loc un antrenament deschis in totalitate suporterilor, care le este dedicat in special copiilor. De 1 iunie, fotbalistii nationalei se vor fotografia cu cei mici la finalul sedintei de pregatire. In 7 iunie, la Oslo, Romania va intalni Norvegia, iar la 10…

- Cosmin Contra primeste intariri zi de zi la Mogosoaia, locul unde Romania pregateste meciurile 2 si 3 din preliminarile Campionatului European din 2020. Potrivit FRF.ro, joi, s-au alaturat lotului de 12 jucatori inca 3 nume, Ianis Hagi, Alexandru Chipciu si Claudiu Keseru potrivit mediafax.Selectionerul…

- Alaturi de cei 10 „tricolori" care au venit de luni la pregatirea echipei naționale s-au alaturat astazi Nicușor Bancu și George Pușcaș. Naționala va intalni Norvegia, la Oslo, pe 7 iunie, ora 21:45 (ora Romaniei), urmand ca pe 10 iunie, de la aceeași ora, 21:45 (ora Romaniei), sa joace in Malta, in…

- ​România va fi cu siguranța la Euro 2020, cel puțin din calitate de țara organizatoare. Ramâne de vazut daca tricolorii vor reușit sa ajunga la turneul final și pe teren. Debutul preliminariilor a fost unul ratat (1-2 cu Suedia), dar Anghel Iordanescu (fost selecționer) ramâne optimist:…

- Nationala de fotbal a Romaniei a debutat cu stangul in preliminariile EURO 2020, dupa ce a fost invinsa de Suedia cu scorul de 2-1 (2-0), in Grupa F, sambata seara, pe Friends Arena din Solna.Suedia s-a impus prin golurile marcate de Robin Quaison (33) si Viktor Claesson (40), in timp ce pentru tricolori…

