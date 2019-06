Stiri pe aceeasi tema

- Partida Romania U21 - Anglia U21, de la Campionatul European 2019 a inceput, de la ora 19:30. Meciul se joaca pe Stadionul Dino Manuzzi din Cesena și conteaza pentru grupa C de la turneul final din Italia și San Marino, potrivit mediafax.Citește și: Radu Banciu intervine in razboiul dintre…

- Romania U21 joaca astazi al doilea meci de la EURO 2019, cel contra reprezentativei similare al Angliei. Partida se va disputa de la ora 19:30, pe Stadionul „Dino Manuzzi" din Cesena și va fi transmisa pe TVR 1 și liveTEXT pe GSP.ro. liveTEXT de la 19:30 » Romania U21 - Anglia U21 ECHIPELE PROBABILE…

- Romania U21 și Croația U21 se infrunta marți, de la 19:30, in primul meci al grupei C de la Euro 2019. Partida va fi liveTEXT și VIDEO pe GSP.ro și in direct pe TVR 1 și TVR HD. live de la 19:30 » Romania U21 - Croația U21 Vezi AICI live + statistici ECHIPELE PROBABILE ROMANIA: Radu - Manea, Nedelcearu,…

- Naționala de tineret a Romaniei U21 se intoarce dupa 21 de ani la un Campionat European și va juca pentru a doua oara in istorie la turneul final. Optimismul este la cote inalte printre tricolori, iar Andrei Ivan promite un debut cu victorie contra Croației, marți, in San Marino, care sa le deschida…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a plecat, miercuri dupa-amiaza, de pe Aeroportul Henri Coanda, spre Oslo, acolo unde, vineri, va intalni selectionata Norvegiei in cel de-al treilea sau meci din Grupa F a preliminariilor EURO 2020. Selectionerul Cosmin Contra a deplasat pentru aceasta…

- Selectionerul reprezentativei under 21, Mirel Radoi, a anuntat, marti, lotul de 23 de jucatori pentru Campionatul European din Italia si San Marino, absent de marca fiind Razvan Marin, care nu a primit aceptul clubului Ajax Amsterdam pentru a participa la competitie. Lotul este urmatorul: I.Radu,…

- Selectionerul echipei nationale a Romaniei, Cosmin Contra, a anuntat ieri, un lot format din 26 de jucatori pe care va miza in pregatirea partidelor cu Norvegia si Malta din preliminariile Euro-2020. Contra l-a luat sub tricolor pe Iulian Cristea (24 de ani) de la FCSB, i-a reconvocat pe Dan Nistor…

- Genoa a profitat ca Napoli era cu mintea mai mult la duelul cu Arsenal de joi, din Europa League, si a plecat neinfranta de pe San Paolo. Un mare merit pentru egalul (1-1) scos il are si Ionut Radu, care a impresionat din nou prin reflexele in fata vicecampionilor Italiei. "O buna parte din punct are…